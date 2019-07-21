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18:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Премьеру Сарри и де Лигта испортил безумный гол Кейна

Невероятной по сценарию получилась развязка игры «Тоттенхэма» и «Ювентуса», в котором «шпоры» вырвали победу благодаря голу Харри Кейна (3:2).

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Источник: AFP 2019

Международный кубок чемпионов

«Ювентус» (Италия) — «Тоттенхэм» (Англия) — 2:3 (0:1)
Голы: Ламела, 30 (0:1). Игуаин, 56 (1:1). Криштиану Роналду, 60 (2:1). Лукас Моура, 65 (2:2). Кейн, 90+3 (2:3).

«Ювентус»: Буффон (Щенсны, 46), Бонуччи (де Лигт, 63), Де Шильо, Жоау Канселу, Ругани (Мерих Демирал, 46), Матюиди (Кастанос, 76), Эмре Джан (Рабьо, 46), Пьянич (Мураторе, 76), Бернардески, Манджукич (Игуаин, 46), Криштиану Роналду (Перейра, 63).
«Тоттенхэм»: Гассанига, Алдервейрелд (Фойт, 46), Уокер-Питерс (Марш, 71), Танганга (Фертонген, 46), Алли (Сиссоко, 46), Уинкс (Ролес, 63), Георгиу (Уайт, 72), Скипп (Боуден, 90+2), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 46), Парротт (Кейн, 46), Ламела (Ндомбеле, 63).
  • Предупреждение: Парротт, 44.
  • Судья: А́Кашах (Сингапур).
  • 21 июля. Сингапур. Стадион «Национальный».

Де Лигт начал на скамейке

«Ювентус» второе лето подряд становится едва ли не главным мастером взрывов информационного пространства. В прошлом году случился трансфер Криштиану Роналду. Теперь в течение одного дня «Старая синьора» выиграла спор за де Лигта, сделав голландца самым дорогим защитником в истории, а потом потрясла и виртуальные миры. Кому-то, конечно, кажется, что видеоигры — это несерьезно, но посмотрите, какой эффект произвело решение туринцев покинуть самый продаваемый футбольный симулятор ради эксклюзивного соглашения с компанией-конкурентом. Из-за этого акции одной из корпораций за сутки потеряли в цене почти 800 миллионов долларов!

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Естественно, и в Сингапуре львиная доля внимания была сконцентрирована на «Юве». Открытые тренировки, встречи с болельщиками, рекламные мероприятия. Де Лигт, казалось, временами затмевал Роналду. Голландца было даже слишком много, а вот в стартовый состав на свой первый матч во главе туринской команды Маурицио Сарри его не включил. Там, впрочем, были почти все лучшие, включая Буффона. «Тоттенхэм», выигравший год назад Международный кубок чемпионов, на этом фоне смотрелся скромно. Молодежную версию от Маурисио Покеттино разбавили Уинкс, тройка созидателей Алли — Ламела — Сон Хын Мин и получивший капитанскую повязку Алдервейрелд, который в ближайшее время может оказаться в «Роме».

Буффону не помогли

«Шпоры», впрочем, брали свое лучшим уровнем физической готовности и игровым тонусом, так как для лондонцев воскресный матч стал третьим по счету. Англичане порой прессинговали соперника в штрафной или запирали его там благодаря позиционным атакам. По ходу стартового отрезка два удара Сон Хын Мина с острого угла смотрелись серьезнее попытки Роналду пробить через себя. А когда португальца вдруг потеряли в центре штрафной, под мяч успел броситься Алдервейрелд. Буффона же защитники подвели. Джиджи вытащил сложнейший мяч, однако Ламеле не помешали отличиться на добивании.

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«Старая синьора» на фоне бодрого соперника смотрелась академично. Это уже не команда Массимилиано Аллегри, но еще и не коллектив Сарри, который обожает отрабатывать действия на поле до автоматизма. Впрочем, далеко не факт, что к началу сезона в Турине останется Матюиди, которым интересуется «Монако». Зато наберет форму Рэмси, восстанавливающийся после травмы в компании Дугласа Косты, Кьеллини и Хедиры. Этот квартет, а также готовящийся к смене команды Кин, пропустит азиатское турне.

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Игуаин? Кейн!

Как и принято в таких матчах, после перерыва замены шли сплошным потоком. Дебютант туринцев Рабьо оживил среднюю линию, а в атаке с настроем рвать и метать появился Игуаин. Пипита сделал все, чтобы доказать: никакой Икарди команде не нужен, а сам он готов, как в лучшие времена. Голы же «Ювентуса» можно было отмечать клеймом «Разработано Сарри». Игуаин с Бернардески продемонстрировали идеально взаимопонимание, и аргентинец с линии штрафной уложил мяч в угол. И тут же успех развил Роналду, освободивший фланг для рывка Де Шильо и открывшийся под передачу защитника в центре штрафной.

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Справедливости ради стоит сказать, что при счете 1:0 арбитр не дал пенальти за фол на Лукасе Моуре. Кроме того, из хорошей позиции промахнулся Кейн. Но «Тоттенхэм» все же забил через считанные минуты после долгожданного появления на поле де Лигта. Прямой вины голландца там не было, и он просто не мог перестроится, когда первый за полтора года новичок «шпор» Ндомбеле здорово сыграл на перехвате и вспорол туринскую оборону передачей на Моуру.

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Зато не попавший в итоге в дальний угол Кейн новую звездочку «Юве» прошел легко. Как оказалось, Харри пристреливался, поэтому до серии пенальти дело так и не дошло. В добавленное время капитан «Тоттенхэма» совершил настоящее чудо, из центрального круга запустив мяч за спину Щенсны. Невероятный гол и безумная развязка!

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