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19:11 (мск), источник: Vesti.kz

Пенальти и гол на 94-й минуте помогли «Таразу» одержать первую с мая победу в КПЛ-2019

Футболисты «Тараза» обыграли «Жетысу» в домашнем матче 19-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 21 июля, и завершилась со счетом 2:0.

Первый гол был забит на 50-й минуте. Мяч попал в руку защитника «Жетысу» Олжаса Керимжанова, а пенальти точно реализовал бразильский форвард «Тараза» Эливелто, причем Нурлыбек Аязбаев угадал направление и почти отразил удар.

В оставшееся время гости могли уйти от поражения, но хозяев дважды выручила перекладина. Доигрывали матч команды в неравных составах — на 92-й минуте вторую желтую карточку получил Эливелто, не сдержавший эмоций после фола белорусского защитника Никиты Наумова и начавший спорить с арбитром.

Даже в меньшинстве «Тараз» смог забить. На 94-й минуте хавбек «Тараза» Абзал Таубай воспользовался ошибкой Наумова и установил окончательный счет.

Для «Тараза» эта победа стала четвертой в КПЛ-2019, а «Жетысу» потерпел седьмое поражение. Клуб из Жамбылской области набрал три очка впервые с 11 мая, когда на своем поле сенсационно обыграл «Астану» — 2:0. С 16 очками «Тараз» идет 11-м, а «Жетысу» с 26 баллами занимает седьмое место.

Ранее в других матчах 19-го тура «Кайрат» победил «Тобол» после камбэка — 5:3, «Шахтер» обыграл «Окжетпес» — 1:0, «Кайсар» проиграл «Актобе» — 0:1, а «Астана» еще 15 мая разгромила «Иртыш» — 4:0.

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