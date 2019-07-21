«Ордабасы» после выхода во второй раунд Лиги Европы проиграл аутсайдеру КПЛ

Игра проходила сегодня, 21 июля, и завершилась со счетом 1:0.

Победу «Атырау» принес гол форварда Исламнура Абдулавова на 74-й минуте. Для 25-летнего россиянина, который пополнил команду в летнее окно, этот мяч стал вторым за две игры в КПЛ.

Для «Атырау» эта победа стала четвертой в КПЛ-2019, а «Ордабасы» потерпел третье поражение. Набрав 18 очков, «нефтяники» поднялись на девятое место, а шымкентцы с 34 баллами идут четвертыми.