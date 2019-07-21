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19:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» после выхода во второй раунд Лиги Европы проиграл аутсайдеру КПЛ

Футболисты «Атырау» победили шымкентский «Ордабасы» в домашнем матче 19-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 21 июля, и завершилась со счетом 1:0.

Победу «Атырау» принес гол форварда Исламнура Абдулавова на 74-й минуте. Для 25-летнего россиянина, который пополнил команду в летнее окно, этот мяч стал вторым за две игры в КПЛ.

Для «Атырау» эта победа стала четвертой в КПЛ-2019, а «Ордабасы» потерпел третье поражение. Набрав 18 очков, «нефтяники» поднялись на девятое место, а шымкентцы с 34 баллами идут четвертыми.

Отметим, что на этой неделе «Ордабасы» вышел во второй отборочный раунд Лиги Европы, победив в гостях грузинское «Торпедо» из Кутаиси — 2:0. В первом матче шымкентцы выиграли со счетом 1:0.

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