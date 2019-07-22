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08:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду гневно предъявил претензии Сарри после своей замены

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен своей заменой в матче Международного кубка чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:3).

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Португалец вывел «старую синьору» вперёд в игре со «шпорами» на 60-й минуте. Однако уже через три минуты главный тренер «Юве» Маурицио Сарри поменял футболиста, выпустив на вместо него Матеуса Перейру. После того, как Роналду покинул поле, он пожал руку своему наставнику и сказал ему несколько фраз с гневным выражением лица.

Видео доступно в «твиттере» журналиста Танкреди Палмери.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Роналду перешёл в «Ювентус» летом прошлого года из «Реала» за сумму в € 117 млн. Сарри этим летом покинул «Челси» и сменил на тренерской скамье туринского клуба Массимилиано Аллегри.

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