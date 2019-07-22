Роналду гневно предъявил претензии Сарри после своей замены
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен своей заменой в матче Международного кубка чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:3).
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен своей заменой в матче Международного кубка чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:3).
Португалец вывел «старую синьору» вперёд в игре со «шпорами» на 60-й минуте. Однако уже через три минуты главный тренер «Юве» Маурицио Сарри поменял футболиста, выпустив на вместо него Матеуса Перейру. После того, как Роналду покинул поле, он пожал руку своему наставнику и сказал ему несколько фраз с гневным выражением лица.
Видео доступно в «твиттере» журналиста Танкреди Палмери.
Напомним, Роналду перешёл в «Ювентус» летом прошлого года из «Реала» за сумму в € 117 млн. Сарри этим летом покинул «Челси» и сменил на тренерской скамье туринского клуба Массимилиано Аллегри.