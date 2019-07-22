Роналду гневно предъявил претензии Сарри после своей замены

Португалец вывел «старую синьору» вперёд в игре со «шпорами» на 60-й минуте. Однако уже через три минуты главный тренер «Юве» Маурицио Сарри поменял футболиста, выпустив на вместо него Матеуса Перейру. После того, как Роналду покинул поле, он пожал руку своему наставнику и сказал ему несколько фраз с гневным выражением лица.