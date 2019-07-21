«Взяли реванш»: Шпилевский рассказал о победе «Кайрата» над «Тоболом» после камбэка с 0:2

Игра в Костанае завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. При этом алматинцы проигрывали 0:2, но в итоге сделали камбэк.

— Случилась заслуженная победа «Кайрата». Для нас очень важно было взять реванш у «Тобола» за те два поражения, что нам нанесли костанайцы. Особенно за кубковый матч.

Игроки были настроены на победу. Особо настраивать их не нужно было. Они еще раз подтвердили свой характер, желание побеждать и физическую готовность. Мы переиграли соперника по всем параметрам. Я очень рад этому, а «Тоболу» желаю удачи в непростой ситуации, — сказал Шпилевский, которого цитирует официальный сайт «Кайрата».

— За счет чего вы выиграли? За счет плохого настроя костанайцев или великолепного настроя вашей команды?

— Мы должны были забивать больше в первом тайме. Мы знали, что соперник будет обороняться в пять защитников. Знали, что нам нужно будет играть с помощью быстрых переключений. Так же, как и в матче с «Кайсаром». Сегодня наша команда была на высоте. Я ни на секунду не сомневался в том, что мы возьмем три очка.

Отметим, что для «Тобола» этот матч стал первым после сенсационного вылета из Лиги Европы от люксембургского «Женесса» и отставки главного тренера Владимира Газзаева. Россиянин покинул свой пост за несколько часов до игры с «Кайратом».

С 39 очками «Тобол» сохранил первое место в КПЛ, но «Астана» и «Кайрат» отстают всего на один балл. При этом костанайский и столичный клубы провели по 19 матчей, а алматинцы — уже 20.