Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча чемпионата Румынии

51-летнему специалисту стало плохо во время домашней игры против клуба «Университатя», матч был прерван в первом тайме при счете 0:0, к Нягоэ приехала машина скорой помощи.

По информации источника, румынский тренер перенес сердечный приступ. В машине скорой помощи Нягоэ пришел в сознание и был доставлен в больницу. В итоге игра была возобновлена.

Нягоэ возглавил «Динамо» в прошлом месяце, до этого он тренировал румынские «Сепси» и «Политехнику», а также кипрские «Арис» и «Неа Саламину». Нягоэ был помощником тренера в «Иттихаде» из Саудовской Аравии, румынском «Стяуа», а также национальной сборной Румынии. В качестве футболиста он стал чемпионом Румынии в составе «Университати» и чемпионом Венгрии с «Ференцварошем».