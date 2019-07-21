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21 июля, источник: Lenta.Ru

Футболист умышленно промахнулся с пенальти

Полузащитник украинского клуба «Волынь» Денис Кожанов умышленно не реализовал пенальти в товарищеском матче против «Львова». Видео появилось на YouTube-канале «Волыни».

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В конце матча «Волынь» получила право на одиннадцатиметровый удар. Футболисты «Львова» стали спорить с судьей, доказывая, что нарушения в штрафной не было, однако арбитр не изменил своего решения. Кожанов подошел к одиннадцатиметровой отметке и специально ударил мимо ворот.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу львовской команды.

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