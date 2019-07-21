Футболист умышленно промахнулся с пенальти

В конце матча «Волынь» получила право на одиннадцатиметровый удар. Футболисты «Львова» стали спорить с судьей, доказывая, что нарушения в штрафной не было, однако арбитр не изменил своего решения. Кожанов подошел к одиннадцатиметровой отметке и специально ударил мимо ворот.