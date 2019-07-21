Леонардо раскритиковал Неймара перед игроками «ПСЖ»

По информации источника, Леонардо имел жёсткий разговор с соотечественником в минувший понедельник, 15 июля. Беседа состоялась в раздевалке в присутствии всей команды. Спортивный директор раскритиковал футболиста за то, что тот прибыл в расположение клуба с недельным опозданием. Также он сообщил, что игрок подвергнется более высокому штрафу, нежели предусматривается внутренним уставом в команде.