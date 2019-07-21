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21 июля, источник: Чемпионат.com

Леонардо раскритиковал Неймара перед игроками «ПСЖ»

Спортивный директор «Пари-Сен-Жермен» Леонардо раскритиковал форварда команды Неймара перед одноклубниками, сообщает Sport.es.

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Источник: AFP 2019

По информации источника, Леонардо имел жёсткий разговор с соотечественником в минувший понедельник, 15 июля. Беседа состоялась в раздевалке в присутствии всей команды. Спортивный директор раскритиковал футболиста за то, что тот прибыл в расположение клуба с недельным опозданием. Также он сообщил, что игрок подвергнется более высокому штрафу, нежели предусматривается внутренним уставом в команде.

После этого разговора отношения между Неймаром и руководством «Пари-Сен-Жермен» испортились окончательно. Дальнейшее выступление 27-летнего нападающего за парижский клуб практически полностью исключается.

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