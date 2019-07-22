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10:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» дал согласие на переход Хамеса в «Атлетико»

«Реал» согласился отпустить полузащитника Хамеса Родригеса в «Атлетико», сообщает CalcioNapoli24.

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Стоимость трансфера без учёта бонусов составит € 40 млн.

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По информации источника, на следующей неделе колумбиец пройдёт медосмотр перед переходом в «Атлетико», после чего заключит с «матрасниками» контракт до лета 2024 года.

Последние два сезона Родригес провёл в «Баварии» на правах аренды. Мюнхенский клуб мог выкупить хавбека, но решил этого не делать.

Хамес не входит в планы главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. «Сливочные» хотят продать футболиста до закрытия этого летнего трансферного окна.

В минувшей кампании Родригес в составе «Баварии» забил 7 голов и отдал 6 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах.

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