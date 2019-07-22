Молодой игрок «Ливерпуля» получил травму после грубого фола соперника

«Хочу публично извиниться перед “Ливерпулем”, семьей игрока и его поклонниками. Это был ужасный поступок с моей стороны, которому не место на футбольном поле. Все мои молитвы и мысли с игроком и его семьей», — написал Ньяньон в инстаграме.