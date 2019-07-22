Молодой игрок «Ливерпуля» получил травму после грубого фола соперника
Защитник «Ливерпуля» Яссер Ларуки получил травму в товарищеском матче против «Севильи», проигранном «красными» со счетом 1:2.
Защитник «Ливерпуля» Яссер Ларуки получил травму в товарищеском матче против «Севильи», проигранном «красными» со счетом 1:2.
На 76-й минуте встречи 18-летний защитник пошел в проход, однако игрок обороны испанской команды Жорис Ньяньон грубым фолом остановил соперника.
Ларуки унесли с поля на носилках, а защитник «Севильи» получил прямую красную карточку.
После игры Ньяньон принес извинения за свои действия на поле.
«Хочу публично извиниться перед “Ливерпулем”, семьей игрока и его поклонниками. Это был ужасный поступок с моей стороны, которому не место на футбольном поле. Все мои молитвы и мысли с игроком и его семьей», — написал Ньяньон в инстаграме.
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