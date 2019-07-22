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09:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Роналду высмеяли за «наставления» тренеру после замены

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду негативно отреагировал на замену в товарищеском матче с «Тоттенхэмом» (2:3) и был высмеян пользователями социальных сетей. Видео появилось в Twitter-аккаунте журналиста Танкреди Пальмери.

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На 60-й минуте форвард вывел «Ювентус» вперед, а спустя три минуты был заменен. Уходя с поля, Роналду эмоционально высказался в адрес главного тренера команды Маурицио Сарри.

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Пользователи соцсетей отреагировали на случившееся. Танкреди подписал видео словами: «Страшно быть тренером, который только что заменил Криштиану». «Вот они первые наставления от “ученика” своему “учителю”», — написал один из юзеров. «Возможно, конфликта и не будет. Но Роналду — идиот», — выразил мнение другой.

Сарри возглавил «Ювентус» в июне этого года. Роналду перешел в стан «бьянконери» летом прошлого года.

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