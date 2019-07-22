Жумаскалиев может возглавить «Тобол» после отставки Газзаева

Бронзовый призер КПЛ-2018 ищет главного тренера после отставки россиянина Владимира Газзаева. Также в шорт-листе руководства «Тобола» есть несколько других кандидатур.

Как сообщает источник, если Жумаскалиев не станет главным тренером, то он может войти в тренерский штаб следующего наставника.

В последнее время 38-летний Жумаскалиев трудился в клубе в должности спортивного директора. Свою игровую карьеру он завершил по окончании прошлогоднего сезона. В настоящее время он продолжает обучение на тренерскую лицензию и имеет категорию А.

Жумаскалиеву принадлежат два рекорда КПЛ. Он лучший бомбардир (167 голов) и рекордсмен по количеству игр (523 матча).