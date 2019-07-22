Жумаскалиев может возглавить «Тобол» после отставки Газзаева
Рекордсмен и лучший бомбардир в истории чемпионатов Казахстана по футболу Нурбол Жумаскалиев может принять костанайский «Тобол», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Рекордсмен и лучший бомбардир в истории чемпионатов Казахстана по футболу Нурбол Жумаскалиев может принять костанайский «Тобол», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бронзовый призер КПЛ-2018 ищет главного тренера после отставки россиянина Владимира Газзаева. Также в
Как сообщает источник, если Жумаскалиев не станет главным тренером, то он может войти в тренерский штаб следующего наставника.
В последнее время 38-летний Жумаскалиев трудился в клубе в должности спортивного директора. Свою игровую карьеру он завершил по окончании прошлогоднего сезона. В настоящее время он продолжает обучение на тренерскую лицензию и имеет категорию А.
Жумаскалиеву принадлежат два рекорда КПЛ. Он лучший бомбардир (167 голов) и рекордсмен по количеству игр (523 матча).
Напомним, накануне «Тобол» в родных стенах потерпел поражение от «Кайрата» со счетом 3:5, но сохранил лидерство в КПЛ. Костанайцы на один балл опережают «Астана» и «Кайрат».