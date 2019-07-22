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10:15 (мск), источник: Vesti.kz

Сейдахмет оценил первый гол за «Кайрат» и назвал переломный момент камбэка с «Тоболом»

Нападающий «Кайрата» Еркебулан Сейдахмет прокомментировал свой дебютный гол за алматинский клуб и подвел итоги волевой победы над костанайским «Тоболом» в матче 19-го тура премьер-лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча команд прошла в Костанае и завершилась со счетом 5:3 в пользу «Кайрата». При этом к 31-й минуте хозяева вели с преимуществом в два мяча.

— Я очень рад впервые отличиться. Но неважно какой гол я забил. Главное — команда одержала победу. Мы были уверены, что увезем из Костаная три очка. Всех «желто-черных» поздравляю с победой!

— Помнишь в подробностях голевую комбинацию?
— Бауыржан сделал очень хорошую передачу. Мяч прилетел мне прямо под удар. Мне оставалось только попасть в ворота. Я почувствовал, что буду бить головой и пробил в угол. Очень рад, что забил.

— Твой гол получился не только красивым, но и важным. Уходить на перерыв при 2:0, и при 2:1 — существенная разница.
— Да, может это сыграло свою роль. Меня больше порадовала наша игра во втором тайме. Команда вышла и показала уровень. Все видели, как мы хотели победить. Мы создали множество моментов и могли забить пяти голов.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Что в перерыве тренер сказал команде?
— Он настроил нас на голы. Он показал несколько моментов, благодаря чему мы перестроились. Это тут же дало плоды. Во втором тайме мы выглядели гораздо лучше.

— Сегодня были удивительные погодные метаморфозы. Это влияло на игру?
— В первом тайме ветер играл против нас. В этом плане сопернику было проще играть по ветру. Во второй половине мы оказались в равных условиях. Ливень мешал обеим командам. Мы показали свой характер и добыли заслуженную победу, — цитирует Сейдахмета официальный сайт клуба.

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