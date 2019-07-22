Сейдахмет оценил первый гол за «Кайрат» и назвал переломный момент камбэка с «Тоболом»

Встреча команд прошла в Костанае и завершилась со счетом 5:3 в пользу «Кайрата». При этом к 31-й минуте хозяева вели с преимуществом в два мяча.
— Я очень рад впервые отличиться. Но неважно какой гол я забил. Главное — команда одержала победу. Мы были уверены, что увезем из Костаная три очка. Всех «желто-черных» поздравляю с победой!
— Помнишь в подробностях голевую комбинацию?
— Бауыржан сделал очень хорошую передачу. Мяч прилетел мне прямо под удар. Мне оставалось только попасть в ворота. Я почувствовал, что буду бить головой и пробил в угол. Очень рад, что забил.
— Твой гол получился не только красивым, но и важным. Уходить на перерыв при 2:0, и при 2:1 — существенная разница.
— Да, может это сыграло свою роль. Меня больше порадовала наша игра во втором тайме. Команда вышла и показала уровень. Все видели, как мы хотели победить. Мы создали множество моментов и могли забить пяти голов.
— Что в перерыве тренер сказал команде?
— Он настроил нас на голы. Он показал несколько моментов, благодаря чему мы перестроились. Это тут же дало плоды. Во втором тайме мы выглядели гораздо лучше.
— Сегодня были удивительные погодные метаморфозы. Это влияло на игру?
— В первом тайме ветер играл против нас. В этом плане сопернику было проще играть по ветру. Во второй половине мы оказались в равных условиях. Ливень мешал обеим командам. Мы показали свой характер и добыли заслуженную победу, — цитирует Сейдахмета официальный сайт клуба.