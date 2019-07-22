Сейдахмет оценил первый гол за «Кайрат» и назвал переломный момент камбэка с «Тоболом»

Источник: РИА "Новости"

Встреча команд прошла в Костанае и завершилась со счетом 5:3 в пользу «Кайрата». При этом к 31-й минуте хозяева вели с преимуществом в два мяча.

— Я очень рад впервые отличиться. Но неважно какой гол я забил. Главное — команда одержала победу. Мы были уверены, что увезем из Костаная три очка. Всех «желто-черных» поздравляю с победой!

— Помнишь в подробностях голевую комбинацию?

— Бауыржан сделал очень хорошую передачу. Мяч прилетел мне прямо под удар. Мне оставалось только попасть в ворота. Я почувствовал, что буду бить головой и пробил в угол. Очень рад, что забил.

— Твой гол получился не только красивым, но и важным. Уходить на перерыв при 2:0, и при 2:1 — существенная разница.

— Да, может это сыграло свою роль. Меня больше порадовала наша игра во втором тайме. Команда вышла и показала уровень. Все видели, как мы хотели победить. Мы создали множество моментов и могли забить пяти голов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Ng-mRLGfTKw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Что в перерыве тренер сказал команде?

— Он настроил нас на голы. Он показал несколько моментов, благодаря чему мы перестроились. Это тут же дало плоды. Во втором тайме мы выглядели гораздо лучше.