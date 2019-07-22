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10:17 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник «Ордабасы» потерпел разгромное поражение в чемпионате перед игрой в Лиге Европы

«Млада-Болеслав», который является соперником шымкентского «Ордабасы» по второму отборочному раунду Лиги Европы, потерпел крупное поражение в матче чемпионата Чехии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Млада-Болеслав» в рамках второго тура на выезде встречался с «Богемианс 1905» и уступил со счетом 0:3.

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Таким образом, соперник «Ордабасы» потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше и с тремя баллами сразу опустился на 11-ю строчку (в чемпионате выступает 16 команд).

Напомним, «Ордабасы» вышел во второй отборочный раунд Лиги Европы, победив грузинское «Торпедо» из Кутаиси с общим счетом 3:0 (1:0, 2:0). Первая игра между «Ордабасы» и «Млада-Болеслав» пройдет в Чехии 24 июля и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана. Ответная игра состоится в Шымкенте 1 августа.

При этом «Ордабасы» также, как и «Млада-Болеслав», проиграл в чемпионате перед игрой в Лиге Европы, потерпев выездное поражение от «Атырау» со счетом 0:1.

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