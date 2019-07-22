«Тобол» может расстаться с рядом лидеров после вылета из Лиги Европы

Также, по информации источника, руководством клуба планируется сокращение заработной платы всем футболистам вплоть до 20-ти процентов.

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Перешедший из российского «Тамбова» в зимнее межсезонье Себаи провел в КПЛ 14 матчей, в которых забил три мяча. Полузащитник сборной Грузии Канкава в текущем сезоне сыграл 16 матчей и записал на свой счет одну голевую передачу. Уроженец Казахстана Гордейчук, выступающий за сборную Беларуси, в 14 играх чемпионата забил лишь два мяча.

Напомним, накануне «Тобол» в родных стенах потерпел поражение от «Кайрата» со счетом 3:5, но сохранил лидерство в КПЛ. Костанайцы на один балл опережают «Астана» и «Кайрат».