Дебютный мяч Сейдахмета за «Кайрат» и еще четыре лучших гола 19-го тура КПЛ
Vesti.kz предлагают принять участие в выборе лучшего гола в матчах 19-го тура казахстанской
Vesti.kz предлагают принять участие в выборе лучшего гола в матчах 19-го тура казахстанской
Артурас Жулпа («Тобол»)
Литовский полузащитник открыл счет в матче с «Кайратом» (3:5). Он в касание пробил с лета и мяч, рикошетом от перекладины, отправился в сетку ворот алматинцев.
Еркебулан Сейдахмет («Кайрат»)
Казахстанский нападающий открыл счет голам за новый клуб. Сейдахмет забил первый мяч «Кайрата» в этой встрече. Он откликнулся на фланговую передачу от Бауыржана Исламхана и головой в падении переправил мяч в сетку.
Сенин Себаи («Тобол»)
Ивуарийский форвард также отличился в матче с алматинцами. Он замкнул красивую многоходовую комбинацию у ворот «Кайрата».
Ардак Саулет («Актобе»)
Игрок актюбинского клуба подобрал мяч после отскока от штанги и мощнейшим ударом прошил голкипера «Кайсара» (1:0).
Исламнур Абдулавов («Атырау»)
Форвард атырауской команды открыл счет в матче с «Ордабасы» (2:0). Нападающий навязал защитнику борьбу после дальнего заброса и протолкнул мяч себе на ход. Вторым касанием подработав мяч, он обыграл вратаря шымкентского клуба.
С 39 очками «Тобол» удерживает первое место в КПЛ. Вторую позицию делят «Астана» и «Кайрат» с отставанием всего в один балл. При этом костанайский и столичный клубы провели по 19 матчей, а алматинцы — уже 20.