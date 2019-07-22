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12:03 (мск), источник: Vesti.kz

Дебютный мяч Сейдахмета за «Кайрат» и еще четыре лучших гола 19-го тура КПЛ

Vesti.kz предлагают принять участие в выборе лучшего гола в матчах 19-го тура казахстанской премьер-лиги. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных мячей.

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Источник: Reuters

Артурас Жулпа («Тобол»)

Литовский полузащитник открыл счет в матче с «Кайратом» (3:5). Он в касание пробил с лета и мяч, рикошетом от перекладины, отправился в сетку ворот алматинцев.

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Еркебулан Сейдахмет («Кайрат»)

Казахстанский нападающий открыл счет голам за новый клуб. Сейдахмет забил первый мяч «Кайрата» в этой встрече. Он откликнулся на фланговую передачу от Бауыржана Исламхана и головой в падении переправил мяч в сетку.

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Сенин Себаи («Тобол»)

Ивуарийский форвард также отличился в матче с алматинцами. Он замкнул красивую многоходовую комбинацию у ворот «Кайрата».

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Ардак Саулет («Актобе»)

Игрок актюбинского клуба подобрал мяч после отскока от штанги и мощнейшим ударом прошил голкипера «Кайсара» (1:0).

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Исламнур Абдулавов («Атырау»)

Форвард атырауской команды открыл счет в матче с «Ордабасы» (2:0). Нападающий навязал защитнику борьбу после дальнего заброса и протолкнул мяч себе на ход. Вторым касанием подработав мяч, он обыграл вратаря шымкентского клуба.

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С 39 очками «Тобол» удерживает первое место в КПЛ. Вторую позицию делят «Астана» и «Кайрат» с отставанием всего в один балл. При этом костанайский и столичный клубы провели по 19 матчей, а алматинцы — уже 20.

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