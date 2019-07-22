Бразильский футболист забил автогол с центра поля
Полузащитник бразильского клуба «Форталеза» Жуниньо отметился автоголом в матче чемпионата страны против «Атлетико Минейро». Видеозапись опубликована в
Полузащитник бразильского клуба «Форталеза» Жуниньо отметился автоголом в матче чемпионата страны против «Атлетико Минейро». Видеозапись опубликована в
На седьмой минуте встречи игрок, находясь в центре поля, решил отдать пас верхом вратарю, однако мяч после его удара полетел голкиперу за спину и оказался в сетке. Жуниньо открыл счет в матче, который в итоге завершился вничью (2:2).