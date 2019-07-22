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16:03 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Реал» предложил ПСЖ Бэйла и €90 млн за Неймара

ТАСС, 22 июля. Испанский футбольный клуб «Реал» направил предложение французскому ПСЖ о трансфере бразильского нападающего Неймара в обмен на игрока испанской команды Гарета Бэйла и доплату в размере €90 млн. Об этом в понедельник сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на издание Mundo Deportivo.

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Источник: Reuters

По информации источника, Неймар желает вернуться в испанскую «Барселону», в которой играл до перехода в ПСЖ, однако каталонский клуб выбыл из борьбы за футболиста, поскольку уже потратил €120 млн на переход французского форварда Антуана Гризманна. Отмечается, что «Реал» уже направлял предложение ПСЖ по трансферу 27-летнего бразильца, тогда клуб из Мадрида предложил колумбийского полузащитника команды Хамеса Родригеса и доплату. Теперь президент французского клуба Нассер аль-Хелаифи получил более выгодное предложение, оно было сделано две недели назад. Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что Бэйл близок к переходу в другой клуб.

Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года за рекордные €222 млн. Контракт нападающего с французской командой истекает летом 2022 года. В составе парижан бразилец провел 58 встреч во всех турнирах, отметившись 51 голом и 29 результативными передачами. Он дважды становился чемпионом Франции (2018, 2019), завоевал Кубок Франции (2018), Кубок лиги (2018) и Суперкубок Франции (2018).

Бэйл перешел в «Реал» летом 2013 года из английского «Тоттенхэма» за €101 млн (по данным портала Transfermarkt), контракт форварда с клубом истекает летом 2022 года. В прошедшем сезоне игрок провел за испанский клуб 42 матча во всех турнирах, забив 14 мячей и сделав шесть голевых передач. Бэйл является чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании в составе «Реала». Нападающий четырежды выигрывал Лигу чемпионов, по три раза — клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

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