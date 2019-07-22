Выбежавший к Роналду мальчик из Казахстана избежал наказания

14-летний мальчик из Актау, который выбежал на поле во время матча «Ювентус» — «Тоттенхэм» в Сингапуре, отделался предупреждением за свой поступок. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

По информации ведомства, подросток с отцом были доставлены в местную полицию. Мальчику грозил внушительный штраф и другие административные меры со стороны сингапурских властей. Казахстанский консул немедленно выехал в полицейский участок и оказал гражданам консульское сопровождение, в том числе выступил и переводчиком, так как задержанный и его отец не владели английским языком в достаточной мере.

«В итоге, несмотря на то что материалы уже были переданы в прокуратуру для вынесения окончательного решения по мере наказания, удалось объяснить ситуацию, и в отношении мальчика было вынесено предупреждение (без выплаты штрафа). Других административных мер в отношении Ержанова не было принято», — прокомментировал официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

В министерстве порекомендовали в случае возникновения каких-либо ситуаций с гражданами Казахстана за границей немедленно связаться с консулом, который окажет соответствующую помощь.

«Однако подчеркиваем о необходимости ненарушения законов и правил иностранного государства. Ну, а Ахмади хочу сказать, что он счастливчик», — сказал Смадияров.

Напомним, матч «Ювентус» — «Тоттенхэм» состоялся вчера, 21 июля, в Сингапуре. Со счетом 3:2 победили англичане. Победный гол на третьей компенсированной минуте забил форвард «шпор» Харри Кейн ударом из центра поля.

Во время матча к Роналду на скамейку запасных подбежал мальчик, которым оказался 14-летний Ахмади Ержанов из Актау. Он является фанатом португальского футболиста.

Подробности этого эпизода попали на камеры. Момент, когда мальчик из Казахстана подходит к Роналду, сидевшему на скамье запасных, продемонстрировали все зарубежные телеканалы.