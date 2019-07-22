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20:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ракитич хочет остаться в «Барселоне», но не исключает и других вариантов

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассказал о своем будущем. Он отметил, что хочет остаться в каталонском клубе, но не исключает и других вариантов продолжения карьеры.

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Источник: AP 2019

— Я привык видеть свое имя в СМИ каждый год, с тех пор, как я перешел в «Барселону», это всегда было, — приводит As слова Ракитича. — Я разговаривал с руководством клуба и с Вальверде, и хочу остаться здесь, у клуба такие же планы. Но я открыт для всего, таков футбол. Исходя из этого, я горжусь, когда другие клубы интересуются мной. Это значит, что я хорошо делаю свое дело.

В прошедшем сезоне Ракитич сыграл в 54 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 10 голевых передач.

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