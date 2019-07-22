Ракитич хочет остаться в «Барселоне», но не исключает и других вариантов

— Я привык видеть свое имя в СМИ каждый год, с тех пор, как я перешел в «Барселону», это всегда было, — приводит As слова Ракитича. — Я разговаривал с руководством клуба и с Вальверде, и хочу остаться здесь, у клуба такие же планы. Но я открыт для всего, таков футбол. Исходя из этого, я горжусь, когда другие клубы интересуются мной. Это значит, что я хорошо делаю свое дело.