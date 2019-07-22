Текущие события
Футбол. Еврокубки
23.07
Арарат-Армения
Линколн
Футбол. Еврокубки
23.07
ХБ Торсхавн
Линфилд
Футбол. Еврокубки
23.07
Шкендия
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
23.07
Виктория Пл
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23.07
Сабуртало
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23.07
ПСВ
Базель
Все события
Фоторепортажи
13Как живет Криштиану Роналду в Турине
8Мирзов перешел в «Спартак». Это его любимый клуб
21:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» назначил Жумаскалиева временным тренером и расстался с директором

Костанайский «Тобол» на официальном сайте объявил, что исполняющим обязанности главного тренера назначен экс-капитан сборной Казахстана Нурбол Жумаскалиев.

Наверх

Ранее 38-летний Жумаскалиев занимал должность спортивного директора. Сейчас он учится на тренера и имеет категорию А. Как футболист Жумаскалиев выступал за «Тобол» с 2000 по 2010, с 2012 по 2016 и с 2017 по 2018 год. Он завершил карьеру в статусе лучшего бомбардира в истории КПЛ (167 голов) и рекордсмена по количеству игр (523 матча).

В то же время «Тобол» покинули технический директор Владимир Нидергаус и тренер Андрей Мирошниченко. Клуб поблагодарил за совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере.

Также «Тобол» заявил, что не планирует расставаться с лидерами и сокращать им зарплаты после вылета из Лиги Европы.

«В костанайском клубе не планируют вносить кардинальные изменения в существующий состав основной команды. Футболисты продолжат защищать цвета желто-зеленых как минимум до завершения действующих контрактов», — говорится в заявлении.

Тобол Кс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Игрок "Астаны" оценил готовность к Лиге Европы и высказался о факторе недооценки соперника
Ханни покинул «Спартак», Бэйл может уйти из «Реала» бесплатно?
«Реал» и «Барселона» вошли в топ-5 самых дорогих команд мира
«Спартак» планирует взять в аренду форварда донецкого «Шахтера»
Прокуратура США приняла решение о деле в отношении Роналду
Федор Чудинов нокаутировал аргентинца в бою на Красной площади
Егоров: Арбитр должен был удалить футболиста «Спартака»
Призер ЧМ из России сетует на отсутствие условий для тренировок
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь