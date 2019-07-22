«Тобол» назначил Жумаскалиева временным тренером и расстался с директором

Ранее 38-летний Жумаскалиев занимал должность спортивного директора. Сейчас он учится на тренера и имеет категорию А. Как футболист Жумаскалиев выступал за «Тобол» с 2000 по 2010, с 2012 по 2016 и с 2017 по 2018 год. Он завершил карьеру в статусе лучшего бомбардира в истории КПЛ (167 голов) и рекордсмена по количеству игр (523 матча).

В то же время «Тобол» покинули технический директор Владимир Нидергаус и тренер Андрей Мирошниченко. Клуб поблагодарил за совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере.

Также «Тобол» заявил, что не планирует расставаться с лидерами и сокращать им зарплаты после вылета из Лиги Европы.