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22:27 (мск), источник: БЕЛТА

Российский защитник Дмитрий Ятченко пополнил ряды минского «Динамо»

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В понедельник игроком минского «Динамо» стал 32-летний российский защитник Дмитрий Ятченко, об этом сообщает официальный сайт «бело-синих».

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Ятченко является воспитанником академии имени Льва Яшина. Свою карьеру он начинал в дубле московского «Динамо», затем выступал за «Спартак» из Нальчика (с 2007 по 2009 годы). После этого Дмитрий играл в «Тереке» и «Крыльях Советов». В прошлом сезоне Ятченко защищал цвета «Енисея», в составе которого принял участие в 24-х матчах российской премьер-лиги, отличившись двумя забитыми мячами.

Всего же в РПЛ динамовский новобранец провел 248 встреч, набрав 11 (4+7) очков.

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