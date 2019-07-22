Российский защитник Дмитрий Ятченко пополнил ряды минского «Динамо»

Ятченко является воспитанником академии имени Льва Яшина. Свою карьеру он начинал в дубле московского «Динамо», затем выступал за «Спартак» из Нальчика (с 2007 по 2009 годы). После этого Дмитрий играл в «Тереке» и «Крыльях Советов». В прошлом сезоне Ятченко защищал цвета «Енисея», в составе которого принял участие в 24-х матчах российской премьер-лиги, отличившись двумя забитыми мячами.