Российский защитник Дмитрий Ятченко пополнил ряды минского «Динамо»
22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В понедельник игроком минского «Динамо» стал 32-летний российский защитник Дмитрий Ятченко, об этом сообщает официальный сайт «бело-синих».
22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В понедельник игроком минского «Динамо» стал 32-летний российский защитник Дмитрий Ятченко, об этом сообщает официальный сайт «бело-синих».
Ятченко является воспитанником академии имени Льва Яшина. Свою карьеру он начинал в дубле московского «Динамо», затем выступал за «Спартак» из Нальчика (с 2007 по 2009 годы). После этого Дмитрий играл в «Тереке» и «Крыльях Советов». В прошлом сезоне Ятченко защищал цвета «Енисея», в составе которого принял участие в 24-х матчах российской
Всего же в РПЛ динамовский новобранец провел 248 встреч, набрав 11 (4+7) очков.