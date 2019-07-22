Football Italia: Икарди перейдет из «Интера» в «Наполи»

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Как отмечает издание, Икарди заинтересовало предложение по контракту, которое ему сделал президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис. На этой неделе 26-летний форвард, а также его жена и агент Ванда Нара должны провести переговоры с главным тренером «Наполи» Карло Анчелотти.

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Ранее СМИ сообщали, что Икарди перейдет в туринский «Ювентус», который пока оставил свободным в заявке 9-й номер (под ним аргентинец выступает за «Интер»). В «Наполи» под 9-м номером играет Симоне Верди, но он в свою очередь близок к переходу в «Торино».