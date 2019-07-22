Football Italia: Икарди перейдет из «Интера» в «Наполи»
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Аргентинский футболист Мауро Икарди в ближайшее время перейдет из миланского «Интера» в «Наполи», сообщает Football Italia.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Аргентинский футболист Мауро Икарди в ближайшее время перейдет из миланского «Интера» в «Наполи», сообщает Football Italia.
Как отмечает издание, Икарди заинтересовало предложение по контракту, которое ему сделал президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис. На этой неделе 26-летний форвард, а также его жена и агент Ванда Нара должны провести переговоры с главным тренером «Наполи» Карло Анчелотти.
Ранее СМИ сообщали, что Икарди перейдет в туринский «Ювентус», который пока оставил свободным в заявке 9-й номер (под ним аргентинец выступает за «Интер»). В «Наполи» под 9-м номером играет Симоне Верди, но он в свою очередь близок к переходу в «Торино».
В прошлом сезоне Икарди провел 37 матчей за «Интер», в которых забил 17 голов. В феврале он был лишен капитанской повязки и пропустил несколько игр. По данным СМИ, это произошло после того, как переговоры о продлении контракта с клубом зашли в тупик.