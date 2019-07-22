«Реал» и «Барселона» вошли в топ-5 самых дорогих команд мира

Первое место в рейтинге занял клуб НФЛ «Даллас Каубойс», который оценивается в 5 млрд долларов (+4% по сравнению с прошлым годом).

Из 50 команд списка 26 приходятся на НФЛ, 9 — на МЛБ, а НБА и европейский футбол делегировали в список 7 и 8 команд соответственно. Ни одна команда из хоккея и Формулы-1 не попала в список.