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22:36 (мск), источник: Sport24

«Реал» и «Барселона» вошли в топ-5 самых дорогих команд мира

Журнал Forbes опубликовал список самых дорогих клубов мира.

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Источник: Reuters

Первое место в рейтинге занял клуб НФЛ «Даллас Каубойс», который оценивается в 5 млрд долларов (+4% по сравнению с прошлым годом).

Второе место досталось бейсбольной команде «Нью-Йорк Янкиз» (4,6 млрд). В топ-5 самых дорогих команд также вошли мадридский «Реал» (4,2 млрд), «Барселона» (4,02 млрд) и команда НБА «Нью-Йорк Никс» (4 млрд).

Из 50 команд списка 26 приходятся на НФЛ, 9 — на МЛБ, а НБА и европейский футбол делегировали в список 7 и 8 команд соответственно. Ни одна команда из хоккея и Формулы-1 не попала в список.

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