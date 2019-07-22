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22:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Ибрагимович проломил череп сопернику в матче MLS

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович травмировал защитника «Лос-Анджелеса» Мохаммеда Эль-Монира.

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Эпизод произошёл во время матча MLS, в котором команда Ибрагимовича победила со счётом 3:2, а сам форвард сделал хет-трик. Во время верховой борьбы швед ударил соперника локтем в лицо, в результате чего тот получил перелом скулы. В ближайшее время Эль-Мониру придётся перенести операцию.

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Ибрагимович перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси» из «Манчестер Юнайтед» в марте 2018 года на правах свободного агента. В минувшем сезоне 37-летний форвард принял участие в 17 матчах чемпионата MLS, в которых стал автором 16 забитых мячей (4 — с пенальти). Контракт игрока с американским клубом действует до 31 декабря 2019 года.

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