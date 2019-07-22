Ибрагимович проломил череп сопернику в матче MLS
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович травмировал защитника «Лос-Анджелеса» Мохаммеда
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович травмировал защитника «Лос-Анджелеса» Мохаммеда
Эпизод произошёл во время матча MLS, в котором команда Ибрагимовича победила со счётом 3:2, а сам форвард сделал
Ибрагимович перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси» из «Манчестер Юнайтед» в марте 2018 года на правах свободного агента. В минувшем сезоне 37-летний форвард принял участие в 17 матчах чемпионата MLS, в которых стал автором 16 забитых мячей (4 — с пенальти). Контракт игрока с американским клубом действует до 31 декабря 2019 года.