Ибрагимович проломил череп сопернику в матче MLS

Эпизод произошёл во время матча MLS, в котором команда Ибрагимовича победила со счётом 3:2, а сам форвард сделал хет-трик. Во время верховой борьбы швед ударил соперника локтем в лицо, в результате чего тот получил перелом скулы. В ближайшее время Эль-Мониру придётся перенести операцию.