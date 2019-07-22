Роналду не будет обвинен в изнасиловании в США

Прокурор заявил, что после рассмотрения отчета о новом полицейском расследовании он принял решение о том, что заявления о сексуальном посягательстве не могут быть доказаны, соответственно, обвинения не могут быть предъявлены.

В конце сентября немецкое издание Spiegel сообщило, что американка Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. При этом женщина обратилась в полицию, однако ни подробностей о месте преступления, ни описания подозреваемого она не сообщила, в связи с чем расследование было приостановлено. Имени Роналду в материалах дела и в показаниях потерпевшей на тот момент не было. В 2010 году футболист якобы заплатил девушке $375 тыс., чтобы она «не распространялась о подробностях».