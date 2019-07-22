Текущие события
Футбол. Еврокубки
23.07
Арарат-Армения
Линколн
Футбол. Еврокубки
23.07
ХБ Торсхавн
Линфилд
Футбол. Еврокубки
23.07
Шкендия
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
23.07
Виктория Пл
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23.07
Сабуртало
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23.07
ПСВ
Базель
Все события
Фоторепортажи
19Капризов на поле, радостный Влашич и серьезный Акинфеев. Фото с матча ЦСКА — «Оренбург»
8Мирзов перешел в «Спартак». Это его любимый клуб
23:00 (мск), источник: ТАСС

Роналду не будет обвинен в изнасиловании в США

ТАСС, 22 июля. /ТАСС/. Португальский футболист итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду не будет привлечен к уголовной ответственности по делу об изнасиловании женщины 10 лет назад в США. Об этом в понедельник сообщил прокурор Стив Вольфсон, слова которого приводит агентство AP.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Прокурор заявил, что после рассмотрения отчета о новом полицейском расследовании он принял решение о том, что заявления о сексуальном посягательстве не могут быть доказаны, соответственно, обвинения не могут быть предъявлены.

Фоторепортаж
Главные провалы и неудачи в карьере Роналду

В конце сентября немецкое издание Spiegel сообщило, что американка Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. При этом женщина обратилась в полицию, однако ни подробностей о месте преступления, ни описания подозреваемого она не сообщила, в связи с чем расследование было приостановлено. Имени Роналду в материалах дела и в показаниях потерпевшей на тот момент не было. В 2010 году футболист якобы заплатил девушке $375 тыс., чтобы она «не распространялась о подробностях».

Позднее стало известно, что полицейский департамент Лас-Вегаса возобновил расследование по делу об изнасиловании.

Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА, чемпионом Европы 2016 года, бронзовым призером Кубка конфедераций — 2017.

Прекращено уголовное дело в отношении Криштиану Роналду
Во время загрузки произошла ошибка.
5 июня© Ньюстюб
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Португалия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 "Вообще не понимаю людей, которые восторгаются Нью-Йорком"
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
Ханни покинул «Спартак», Бэйл может уйти из «Реала» бесплатно?
«Реал» и «Барселона» вошли в топ-5 самых дорогих команд мира
«Спартак» планирует взять в аренду форварда донецкого «Шахтера»
Федор Чудинов нокаутировал аргентинца в бою на Красной площади
Егоров: Арбитр должен был удалить футболиста «Спартака»
Призер ЧМ из России сетует на отсутствие условий для тренировок
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь