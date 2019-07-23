«Барселона» предложит Месси контракт до 2023 года. Ему будет 36 лет

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По данным источника, каталонский клуб предложит футболисту новое четырёхлетнее соглашение, которое свяжет его с «Барселоной» до 36 лет. Нынешний контракт игрока действует до лета 2021 года с возможностью продления ещё на год, но клуб стремится поскорее пролонгировать с ним соглашение.

Если Месси продлит контракт, то это будет 10-е соглашение, которое он подпишет с «Барселоной» за свою карьеру.