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09:15 (мск), источник: ТАСС

Футболист сборной Франции Фекир стал игроком «Бетиса»

ТАСС, 23 июля. Нападающий «Лиона» и сборной Франции по футболу Набиль Фекир перешел в испанский «Бетис». Об этом сообщает пресс-служба испанской команды.

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Сумма трансфера 26-летнего нападающего не разглашается. Фекир подписал контракт с новым клубом до 2023 года. Ранее сообщалось, что на форварда претендуют испанские «Севилья» и «Валенсия», а также итальянский «Милан».

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Фекир является воспитанником «Лиона». На счету нападающего 193 матча в составе команды, в которых он забил 69 мячей и сделал 46 голевых передач. В прошедшем сезоне форвард был капитаном «Лиона».

За сборную Франции Фекир провел 21 матч, записав себе в актив два гола. В 2018 году вместе с национальной командой нападающий стал чемпионом мира.

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