«Ювентус» попытается приобрести Неймара у ПСЖ

По сведениям источника, итальянский клуб готов обменять игрока сборной Бразилии на полузащитника Блеза Матюиди и форварда Пауло Дибалу, а также доплатить значительную сумму. Вместе с тем сообщается, что «ПСЖ» не заинтересован в других игроках, считая состав укомплектованным, а рассматривает исключительно финансовые предложения за 27-летнего футболиста.