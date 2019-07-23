Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат-Армения
Линколн
Футбол. Еврокубки
18:45
ХБ Торсхавн
Линфилд
Футбол. Еврокубки
18:55
Шкендия
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
20:00
Виктория Пл
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
20:30
Сабуртало
Динамо З
Футбол. Еврокубки
21:00
ПСВ
Базель
Футбол. Еврокубки
21:00
ТНС
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
21:00
Санта-Колома
Астана
Футбол. Еврокубки
21:15
Сутьеска
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
21:30
Тре Пенне
Судува
Все события
Фоторепортажи
10Как чемпионы UFC будут выглядеть в старости
13Два гола за три минуты: как «Локомотив» обыграл «Тамбов»
11:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» попытается приобрести Неймара у ПСЖ

Руководство туринского «Ювентус» готовит рыночное предложение «Пари Сен-Жермену» по трансферному переходу нападающего французской команды Неймара, сообщает Mundo Deportivo.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

По сведениям источника, итальянский клуб готов обменять игрока сборной Бразилии на полузащитника Блеза Матюиди и форварда Пауло Дибалу, а также доплатить значительную сумму. Вместе с тем сообщается, что «ПСЖ» не заинтересован в других игроках, считая состав укомплектованным, а рассматривает исключительно финансовые предложения за 27-летнего футболиста.

Ранее в СМИ появилась информация, что мадридский «Реал» предложил за Неймара € 90 млн и валлийского нападающего команды Гарета Бэйла.

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории.

Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Девушка звезды мирового футбола восхитила соцсети
Как сейчас выглядят легендарные актёры 90-х!
Золотая рапира. РФ упрочила лидерство в медальном зачете на ЧМ
Тренер «Ювентуса» настаивает на приобретении игрока «Тоттенхэма»
Чемпион мира стал игроком «Бетиса»
Международный день бокса прошел на Красной площади в Москве
Мозгов не сыграет за сборную России по баскетболу на Кубке мира
СМИ: Всемирная серия бокса прекратит свое существование
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь