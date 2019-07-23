«Окжетпес» подписал легионера с опытом игры в Лиге Европы
Кокшетауский «Окжетпес» на своем официальном сайте объявил о переходе украинского полузащитника Ивана Бобко. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона.
Кокшетауский «Окжетпес» на своем официальном сайте объявил о переходе украинского полузащитника Ивана Бобко. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона.
28-летний Бобко — воспитанник украинского «Черноморца». Именно с родного клуба началась профессиональная карьера футболиста. Также у себя на родине он выступал за ФК «Металлист».
Зарубежом поиграл за венгерский «Дебрецен» и шведский клуб «Эскильстуна». Вместе с одесским Черноморцем в сезоне-2013/14 футболист, став финалистом кубка Украины, сыграл в Лиге Европы.
«Окжетпес» после 19 туров занимает восьмое место в турнирной таблице КПЛ, набрав 21 балл.