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10:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Окжетпес» подписал легионера с опытом игры в Лиге Европы

Кокшетауский «Окжетпес» на своем официальном сайте объявил о переходе украинского полузащитника Ивана Бобко. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона.

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28-летний Бобко — воспитанник украинского «Черноморца». Именно с родного клуба началась профессиональная карьера футболиста. Также у себя на родине он выступал за ФК «Металлист».

Зарубежом поиграл за венгерский «Дебрецен» и шведский клуб «Эскильстуна». Вместе с одесским Черноморцем в сезоне-2013/14 футболист, став финалистом кубка Украины, сыграл в Лиге Европы.

«Окжетпес» после 19 туров занимает восьмое место в турнирной таблице КПЛ, набрав 21 балл.

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