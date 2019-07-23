Сарри настаивает на приобретении игрока «Тоттенхэма» Роуза

Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне итальянец возглавлял лондонский «Челси» и был впечатлен выступлениям 29-летнего игрока.

Ожидается, что «шпоры» не будут препятствовать трансферу защитника, так как на предсезонный тур в Сингапур Роуза они не взяли. Позже пресс-служба «Тоттенхэма» подтвердила, что футболист находится в поисках нового клуба.