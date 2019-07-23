Сарри настаивает на приобретении игрока «Тоттенхэма» Роуза
Новый главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри намерен уговорить руководство итальянского клуба приобрести защитника английского «Тоттенхэма» Дэнни Роуза, сообщает Daily Mail.
Новый главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри намерен уговорить руководство итальянского клуба приобрести защитника английского «Тоттенхэма» Дэнни Роуза, сообщает Daily Mail.
В прошлом сезоне итальянец возглавлял лондонский «Челси» и был впечатлен выступлениям 29-летнего игрока.
Ожидается, что «шпоры» не будут препятствовать трансферу защитника, так как на предсезонный тур в Сингапур Роуза они не взяли. Позже
За игрока англичане намерены потребовать не менее €20 млн. В составе клуба Роуз находится с 2007 года. Текущее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2021 года.