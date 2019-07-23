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11:37 (мск), источник: Газета.Ру

Сарри настаивает на приобретении игрока «Тоттенхэма» Роуза

Новый главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри намерен уговорить руководство итальянского клуба приобрести защитника английского «Тоттенхэма» Дэнни Роуза, сообщает Daily Mail.

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Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне итальянец возглавлял лондонский «Челси» и был впечатлен выступлениям 29-летнего игрока.

Ожидается, что «шпоры» не будут препятствовать трансферу защитника, так как на предсезонный тур в Сингапур Роуза они не взяли. Позже пресс-служба «Тоттенхэма» подтвердила, что футболист находится в поисках нового клуба.

За игрока англичане намерены потребовать не менее €20 млн. В составе клуба Роуз находится с 2007 года. Текущее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2021 года.

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