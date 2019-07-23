Сошло с рук? С Роналду сняли обвинения в изнасиловании

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Полиция округа Кларк штата Невада выпустила официальное заявление, в котором сообщила об отказе выдвигать формальные обвинения в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги в отношении футбольной суперзвезды Криштиану Роналду.

«Оценив имеющуюся на данный момент информацию, следствие пришло к выводу, что обвинения в отношении Криштиану Роналду не имеют достаточной доказательной базы. Соответственно, не будет применено никаких санкций», — говорится в сообщении полиции, размещенном в официальном твиттере департамента.

Обвинения в отношении португальца были выдвинуты в октябре прошлого года, когда бывшая американская модель Кэтрин Майорга заявила, что тот изнасиловал ее в Лас-Вегасе во время вечеринки в июне 2009 года.

При этом в 2010 году женщина подписала соглашение о неразглашении информации с юристами футболиста, получив за молчание $375 тыс. Тем не менее в 2018 году бывшая модель присоединилась к компании #Metoo, в которой женщины рассказывают о сексуальном насилии, которому подвергались в своей жизни. Майорга подробно описала случившееся летом 2009-го.

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По словам Майорги, которая страдает синдромом дефицита внимания и неспособностью к обучению, но при этом смогла получить диплом журналиста в родной Неваде, она встретилась с футболистом в VIP-зоне клуба Rain в отеле Palms Casino Resort, где их с Роналду сфотографировали папарацци.

Основные же события развернулись уже в арендованном Криштиану пентхаусе, где продолжилась вечеринка.

Бывшая модель, которой тогда было 25 лет, рассказывала, что она пошла в ванную, где собиралась переодеться, чтобы сесть в джакузи, но за ней в комнату вошел футболист и изнасиловал ее, несмотря на все протесты.

«Я оттолкнула его и все повторяла: “Нет, чувак, этого не будет”. Но этот парень был самым непреклонным из всех, кого я видела. Я отвернулась, а он попытался снять с меня нижнее белье. Я свернулась калачиком и закрыла влагалище. Вот когда он набросился на меня». Я все твердила «нет, нет, нет, нет», — приводит слова американки Der Spiegel.

Она также рассказывала, что Криштиану «смотрел так виновато», спрашивал, не больно ли ей, и постоянно извинялся.

После той вечеринки Майорга подала заявление в полицию, приложив к нему документы медицинского освидетельствования, подтверждавшего факт изнасилования. Однако девушка не назвала стражам порядка имени насильника, впоследствии рассказав, что тогда просто испугалась.

В 2017 году подробное расследование этой истории появилось в авторитетном журнале Der Spiegel, и хотя сам Роналду и его юристы пытались опровергнуть и историю немецких журналистов и впоследствии заявления Майорги, говоря, что она пытается пропиариться за его счет и что секс был по обоюдному согласию, выглядели их доводы не слишком убедительно.

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В распоряжение адвоката женщины попал опросный лист, составленный юристами футболиста, в котором тот подтверждает, что действовал против воли модели, которая говорила игроку «нет» и «остановись».

Причем в последующих версиях опросника, распространенных стороной футболиста, эта часть документа уже отсутствовала.

Полиция Лас-Вегаса возобновила дело в сентябре 2018 года, а для самого португальца это обернулось серьезными имиджевыми потерями.

Так, от сотрудничества с футболистом отказались некоторые его спонсоры, а EA Sports, производитель самой популярной футбольной видеоигры FIFA, убрал изображение форварда «Ювентуса» с обложки серии и с постеров в самой игре.

Теперь история, похоже, закончена, и хотя имя португальца в данном случае от подозрений вряд ли очищено, по крайней мере уголовного преследования он может больше не опасаться.

Интересно, что в шведском Expressen на днях появилось интервью покинувшей этим летом «Ювентус» футболистки Петронеллы Экрот, рассказавшей, что всем сотрудникам клуба запрещено как-либо комментировать данную ситуацию.

«Нам не позволялось говорить об этом. Мы молчали, вообще не говорили об этом. Тебе может что-то не нравиться, но не нужно высовываться, привлекать к себе внимание, мы должны были работать в соответствии с ценностями клуба. Из-за такого подхода я стала очень закрытой и чувствовала себя так, как будто потеряла собственное мнение, — рассказала Экрот. — Я как будто находилась в ловушке. Я часто думала: “Что я могу сделать? Что я не могу делать? Кто я?” Думаю, люди в клубе были не очень довольны тем, что я хотела иметь собственное мнение и выражать его. Возможно, именно поэтому мне было чуть сложнее, чем другим. Я считаю, что важно говорить людям о том, что что-то идет не так, хотя, конечно, мое мнение тоже не всегда верное».

Что касается самого футболиста, то он никак не комментирует последние новости. Сейчас Роналду находится на предсезонном сборе со своей командой в Сингапуре и 21 июля принял участие в матче Международного кубка чемпионов против английского «Тоттенхэма» (2:3), проведя на поле 63 минуты и забив гол.