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15:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Бэйл выдвинул условие «Реалу»

Агент валлийского полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт заявил, что его клиент не станет рассматривать предложения об аренде. Об этом сообщает The Sun.

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«Гарет — один из лучших футболистов на планете. Гарантирую, что он не уйдет в аренду», — заявил представитель 30-летнего валлийца. По его словам, Бэйл рассмотрит исключительно полноценный трансфер в другой клуб.

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22 июля сообщалось, что в кандидатуре валлийца заинтересован клуб из Китая. «Реал» при этом готов отпустить Бэйла на правах свободного агента, так как испанцы не получили предложений о покупке игрока со стороны других клубов.

21 июля главный тренер мадридцев Зинедин Зидан подтвердил, что клуб намерен избавиться от полузащитника. Барнетт резко отреагировал на слова французского специалиста.

Бэйл перешел в испанский клуб из «Тоттенхэма» в 2013-м. Футболист обошелся сливочным в 100 миллионов евро.

В сезоне-2018/2019 Бэйл провел 29 матчей в чемпионате Испании. На его счету восемь голов и три передачи.


Зинедин Зидан: Бэйл не захотел сыграть с «Баварией»
Источник - ruptly
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