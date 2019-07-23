Бэйл выдвинул условие «Реалу»
Агент валлийского полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт заявил, что его клиент не станет рассматривать предложения об аренде. Об этом сообщает The Sun.
Агент валлийского полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт заявил, что его клиент не станет рассматривать предложения об аренде. Об этом сообщает The Sun.
«Гарет — один из лучших футболистов на планете. Гарантирую, что он не уйдет в аренду», — заявил представитель 30-летнего валлийца. По его словам, Бэйл рассмотрит исключительно полноценный трансфер в другой клуб.
22 июля сообщалось, что в кандидатуре валлийца заинтересован клуб из Китая. «Реал» при этом готов отпустить Бэйла на правах свободного агента, так как испанцы не получили предложений о покупке игрока со стороны других клубов.
21 июля главный тренер мадридцев Зинедин Зидан подтвердил, что клуб намерен избавиться от полузащитника. Барнетт резко отреагировал на слова французского специалиста.
Бэйл перешел в испанский клуб из «Тоттенхэма» в 2013-м. Футболист обошелся сливочным в 100 миллионов евро.
В сезоне-2018/2019 Бэйл провел 29 матчей в чемпионате Испании. На его счету восемь голов и три передачи.