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16:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Он бы точно забил больше Бензема». Кто должен играть в основе «Кайрата» — Эсеола или Эппель?

В двух последних матчах «Кайрата» в чемпионате Казахстана невероятно продуктивно показал себя венгерский нападающий Мартон Эппель. Его игра спровоцировала вопрос, кто более предпочтителен на острие атаки алматинского клуба, ведь статус основного форварда команды Адеринсолы Эсеолы до этого был непоколебим. Корреспондент Vesti.kz проанализировал игру лучших бомбардиров КПЛ и попытался сделать вывод, кто из них сильнее.

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Адеринсола Эсеола, Украина, 28 лет.

Статистика в КПЛ:
Матчи: 15
Голы: 12
Ассисты: 2
Кол-во сыгранных минут: 1114
Среднее кол-во минут на гол: 92,8
Голы головой: 3
Голы правой ногой: 4
Голы левой ногой: 5
Голы из-за штрафной: 1
Кол-во победных голов: 6.

«Я скажу, что если бы Эсеола сейчас играл в “Реале”, то он бы точно забил больше, чем Бензема. Это 100 процентов. Смешно звучит, вы смеетесь. А у Эсеолы есть уникальное качество, которого нет, возможно, у всех украинских нападающих — он чувствует запах голов, он знает, где нужно оказаться», — эти громкие слова произнес агент нападающего Александр Панков.

У Дерина, как называют Эсеолу, превосходная статистика в КПЛ, у него была классная голевая серия в чемпионате (забивал пять матчей подряд), он уже показал себя на уровне еврокубков. Скорость, голевое чутье, удар с двух ног, пластичность — все при нем. Но есть и доля критики в его сторону, говорят о реализации и степени важности голов.

Конечно, у Эсеолы неидеальное соотношение моментов и голов, но если бы он забивал практически все, то действительно играл бы в чемпионате Испании.

Если судить визуально, то Эсеола более качественно распоряжается моментами даже на фоне Жерара Гоу, который забивал очень много за «Кайрат», но губил моменты в таком же количестве.

Если говорить о статусе соперников, которым забивает украинец, то здесь претензии более справедливы. Например, в матчах против «Кайсара», «Астаны», «Тобола» и «Ордабасы» у него всего один гол в этом сезоне, к слову, он забил его в недавней встрече в Костанае.

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Мартон Эппель, Венгрия, 27 лет.

Статистика в КПЛ
Матчи: 16
Голы: 10
Ассисты: —
Кол-во сыгранных минут: 908
Среднее кол-во минут на гол: 90,8
Голы головой: 2
Голы правой ногой: 5
Голы левой ногой: 3
Голы из-за штрафной: —
Кол-во победных голов: 2.

Эппель выглядит классическим форвардом таранного типа, но его разнообразность в штрафной также впечатляет. Да, он не так быстро бежит, как Эсеола, не бьет из-за штрафной, не врывается с флангов. Но по части игры в штрафной он сейчас выглядит не слабее украинца. Венгр — игрок-функция: когда нужно создать давление в штрафной — он это сделает.

«Эппель? Его игра усложняет мне вопрос выбора, они с Эсеолой друг друга улучшают», — сказал после матча с «Кайсаром» главный тренер алматинцев Алексей Шпилевский.

После старта еврокубков белорусский специалист стал ротировать состав чаще и Эппелю выпало больше игрового времени, он им воспользовался. Но примечательно, что Шпилевский говорит о сложности выбора, то есть он практически не допускает игры в два чистых форварда. Эппель и Эсеола одновременно выходили в стартовом составе «Кайрата» лишь два раза в 2019 году и в обоих случаях команда уступила — «Тоболу» (0:1) и «Атырау» (1:2).

Статистика и еврокубки все-таки говорят о преимуществе Эсеолы перед Эппелем, да, он получил больше игрового времени, но использовал его эффективно. Украинец более современный и разносторонний форвард, но то, как не дает ему расслабиться Эппель также заслуживает аплодисментов.

Мнение эксперта.

Ваит Талгаев, казахстанский тренер:

«Я отдаю предпочтение Эсеоле, он сам может создать момент. Он всегда напрягает оборону, дает большой объем. Мне кажется он более нацеленный и устремленный, показательно, что “Кайрату” всегда сложно, когда его нет на поле.
Эппель — зависимый игрок, больше действующий в штрафной, выскочить, подправить — это его игра».

Алибек Кабенов  

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