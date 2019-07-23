«Он бы точно забил больше Бензема». Кто должен играть в основе «Кайрата» — Эсеола или Эппель?

Адеринсола Эсеола, Украина, 28 лет.

Статистика в КПЛ:

Матчи: 15

Голы: 12

Ассисты: 2

Кол-во сыгранных минут: 1114

Среднее кол-во минут на гол: 92,8

Голы головой: 3

Голы правой ногой: 4

Голы левой ногой: 5

Голы из-за штрафной: 1

Кол-во победных голов: 6.

«Я скажу, что если бы Эсеола сейчас играл в “Реале”, то он бы точно забил больше, чем Бензема. Это 100 процентов. Смешно звучит, вы смеетесь. А у Эсеолы есть уникальное качество, которого нет, возможно, у всех украинских нападающих — он чувствует запах голов, он знает, где нужно оказаться», — эти громкие слова произнес агент нападающего Александр Панков.

У Дерина, как называют Эсеолу, превосходная статистика в КПЛ, у него была классная голевая серия в чемпионате (забивал пять матчей подряд), он уже показал себя на уровне еврокубков. Скорость, голевое чутье, удар с двух ног, пластичность — все при нем. Но есть и доля критики в его сторону, говорят о реализации и степени важности голов.

Конечно, у Эсеолы неидеальное соотношение моментов и голов, но если бы он забивал практически все, то действительно играл бы в чемпионате Испании.

Если судить визуально, то Эсеола более качественно распоряжается моментами даже на фоне Жерара Гоу, который забивал очень много за «Кайрат», но губил моменты в таком же количестве.

Если говорить о статусе соперников, которым забивает украинец, то здесь претензии более справедливы. Например, в матчах против «Кайсара», «Астаны», «Тобола» и «Ордабасы» у него всего один гол в этом сезоне, к слову, он забил его в недавней встрече в Костанае.

Мартон Эппель, Венгрия, 27 лет.

Статистика в КПЛ

Матчи: 16

Голы: 10

Ассисты: —

Кол-во сыгранных минут: 908

Среднее кол-во минут на гол: 90,8

Голы головой: 2

Голы правой ногой: 5

Голы левой ногой: 3

Голы из-за штрафной: —

Кол-во победных голов: 2.

Эппель выглядит классическим форвардом таранного типа, но его разнообразность в штрафной также впечатляет. Да, он не так быстро бежит, как Эсеола, не бьет из-за штрафной, не врывается с флангов. Но по части игры в штрафной он сейчас выглядит не слабее украинца. Венгр — игрок-функция: когда нужно создать давление в штрафной — он это сделает.

«Эппель? Его игра усложняет мне вопрос выбора, они с Эсеолой друг друга улучшают», — сказал после матча с «Кайсаром» главный тренер алматинцев Алексей Шпилевский.

После старта еврокубков белорусский специалист стал ротировать состав чаще и Эппелю выпало больше игрового времени, он им воспользовался. Но примечательно, что Шпилевский говорит о сложности выбора, то есть он практически не допускает игры в два чистых форварда. Эппель и Эсеола одновременно выходили в стартовом составе «Кайрата» лишь два раза в 2019 году и в обоих случаях команда уступила — «Тоболу» (0:1) и «Атырау» (1:2).

Статистика и еврокубки все-таки говорят о преимуществе Эсеолы перед Эппелем, да, он получил больше игрового времени, но использовал его эффективно. Украинец более современный и разносторонний форвард, но то, как не дает ему расслабиться Эппель также заслуживает аплодисментов.

Мнение эксперта.

Ваит Талгаев, казахстанский тренер:

«Я отдаю предпочтение Эсеоле, он сам может создать момент. Он всегда напрягает оборону, дает большой объем. Мне кажется он более нацеленный и устремленный, показательно, что “Кайрату” всегда сложно, когда его нет на поле.

Эппель — зависимый игрок, больше действующий в штрафной, выскочить, подправить — это его игра».