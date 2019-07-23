Гризманн: Дебют в «Барселоне» получился смазанным из-за поражения

«Буду стремиться играть больше, у меня есть желание учиться. Я хорошо себя чувствую, могу играть на любой позиции впереди. Хочу помогать товарищам по команде. Думаю, мы сможем постепенно улучшить игру и прийти к положительным результатам. Что касается дебюта, он получился смазанным из-за поражения, но лучшие матчи ещё впереди. Было не очень приятно проигрывать, однако нас это не остановит», — приводит слова Гризманна Marca.