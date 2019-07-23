Неймар включён в состав «ПСЖ» на предсезонный тур

Вместе с парижской командой в тур отправится и нападающий Неймар, в услугах которого заинтересованы такие клубы, как мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Ранее сообщалось, что мадридский клуб предложил за Неймара € 90 млн и валлийского нападающего команды Гарета Бэйла. «Ювентус» готов обменять игрока сборной Бразилии на полузащитника Блеза Матюиди и форварда Пауло Дибалу, а также доплатить значительную сумму. На данный момент Неймар восстанавливается после растяжения связок правой лодыжки.