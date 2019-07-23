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18:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Неймар включён в состав «ПСЖ» на предсезонный тур

«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте опубликовал состав команды на летний предсезонный тур, который пройдёт в Китае.

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14
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Вместе с парижской командой в тур отправится и нападающий Неймар, в услугах которого заинтересованы такие клубы, как мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Ранее сообщалось, что мадридский клуб предложил за Неймара € 90 млн и валлийского нападающего команды Гарета Бэйла. «Ювентус» готов обменять игрока сборной Бразилии на полузащитника Блеза Матюиди и форварда Пауло Дибалу, а также доплатить значительную сумму. На данный момент Неймар восстанавливается после растяжения связок правой лодыжки.

Помимо Неймара участие в предсезонном туре примут 32 игрока «ПСЖ». Китайский тур французской команды продлится с 23 июля по 4 августа.

Роналду и Неймар сошлись на ринге
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7 июля© Ньюстюб
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