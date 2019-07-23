Сербский защитник с опытом игры в группе Лиги Европы нашел четвертый клуб в Казахстане
Сербский защитник Александр Симчевич покидает «Актобе» и продолжит карьеру в «Таразе». Об этом футболист сообщил в интервью
Сербский защитник Александр Симчевич покидает «Актобе» и продолжит карьеру в «Таразе». Об этом футболист сообщил в интервью
— Честно говоря, нелегко на сердце. Очень переживаю, что ничем не могу помочь команде на поле. Еще тяжелее от того, что от меня в данной ситуации ничего не зависит. Я так привык к
Но это решение вынужденное — раз
— После завершения сезона ты вернешься в «Актобе»?
— Конечно, я обязательно вернусь! Я хочу быть с
Отметим, что в Казахстане Симчевич играет с 2013 года. До «Актобе» и «Тараза» он выступал за «Ордабасы» и «Шахтер», с которым играл в групповом раунде Лиги Европы и выигрывал Кубок страны.