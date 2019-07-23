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19:04 (мск), источник: Vesti.kz

Сербский защитник с опытом игры в группе Лиги Европы нашел четвертый клуб в Казахстане

Сербский защитник Александр Симчевич покидает «Актобе» и продолжит карьеру в «Таразе». Об этом футболист сообщил в интервью пресс-службе клуба.

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Из-за трансферного бана «Актобе» не смог заявить 32-летнего Симчевича на сезон. По словам игрока, он еще вернется в клуб.

— Честно говоря, нелегко на сердце. Очень переживаю, что ничем не могу помочь команде на поле. Еще тяжелее от того, что от меня в данной ситуации ничего не зависит. Я так привык к красно-белой семье, к стадиону, к болельщикам.

Но это решение вынужденное — раз из-за бана я не могу играть за «Актобе», мне надо поддерживать игровую форму, играя за другую команду. Поэтому когда возник вариант с «Таразом», то я согласился. Благодарен «Таразу» за предложение и сделаю все, чтобы помочь команде, — сказал Симчевич.

— После завершения сезона ты вернешься в «Актобе»?

— Конечно, я обязательно вернусь! Я хочу быть с красно-белыми и готов с командой на многое — даже если, не дай бог, «Актобе» вылетит, играть в первой лиге.

Отметим, что в Казахстане Симчевич играет с 2013 года. До «Актобе» и «Тараза» он выступал за «Ордабасы» и «Шахтер», с которым играл в групповом раунде Лиги Европы и выигрывал Кубок страны.

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