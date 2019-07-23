Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:30
Тре Пенне
Судува
05
Футбол. Еврокубки
21:15
Сутьеска
АПОЭЛ
01
Футбол. Еврокубки
21:00
ПСВ
Базель
32
Футбол. Еврокубки
21:00
ТНС
Копенгаген
02
Футбол. Еврокубки
21:00
Санта-Колома
Астана
00
Футбол. Еврокубки
20:30
Сабуртало
Динамо З
02
Футбол. Еврокубки
20:00
Виктория Пл
Олимпиакос П
00
Футбол. Еврокубки
18:55
Шкендия
Дюделанж
12
Футбол. Еврокубки
18:45
ХБ Торсхавн
Линфилд
22
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат-Армения
Линколн
20
Все события
Фоторепортажи
16Победа Франции, ливень и зонт для президента
15Звезды спорта в старости. Дедушка Месси, бабушка Медведева и пожилой Макгрегор
20:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» отказал «Баварии» в трансфере Зане

«Манчестер Сити» не собирается продавать «Баварии» немецкого полузащитника Лероя Зане, утверждает Sky Sports.

Наверх
Источник: AFP 2019

По данным источника, английский клуб не заинтересован в расставании с футболистом в летнее трансферное окно. Сам игрок также не выражает желания покинуть «Манчестер Сити», и «горожане» надеются, что он согласится подписать с клубом новый контракт.

Зане перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04» за сумму в € 50,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 23-летний немец принял участие в 47 матчах. На его счету 16 забитых мячей и 18 результативных передач. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2021 года. На сегодняшний день рыночная трансферная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Главные трансферы этого лета в европейском футболе
Бавария
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Девушка звезды мирового футбола восхитила соцсети
Как сейчас выглядят легендарные актёры 90-х!
Можно ли было спасти Максима Дадашева?
«Зенит» объявил о переходе голкипера из норвежского клуба
СМИ: «Краснодар» предложит более 10 млн за игрока «Сент-Этьенна»
Панарин не уверен, что приедет в сборную России на следующий ЧМ
Самый популярный юниор мира перешел из «Барселоны» в «ПСЖ»
Молодежной команде «Спартака» присудили техническое поражение
Стартовал второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь