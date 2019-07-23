«Манчестер Сити» отказал «Баварии» в трансфере Зане
«Манчестер Сити» не собирается продавать «Баварии» немецкого полузащитника Лероя Зане, утверждает Sky Sports.
«Манчестер Сити» не собирается продавать «Баварии» немецкого полузащитника Лероя Зане, утверждает Sky Sports.
По данным источника, английский клуб не заинтересован в расставании с футболистом в летнее трансферное окно. Сам игрок также не выражает желания покинуть «Манчестер Сити», и «горожане» надеются, что он согласится подписать с клубом новый контракт.
Зане перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04» за сумму в € 50,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 23-летний немец принял участие в 47 матчах. На его счету 16 забитых мячей и 18 результативных передач. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2021 года. На сегодняшний день рыночная трансферная стоимость футболиста составляет € 100 млн.