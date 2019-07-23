Буффон прошел обряд новичков «Ювентуса». Завораживающее пение

4 июля 41-летний итальянец подписал с туринским клубом однолетний контракт. Буффон выступал за «Ювентус» на протяжении 17 сезонов, с 2001 по 2018 год. В составе «бьянконери» он девять раз становился чемпионом Италии. Сезон-2018/19 итальянец провел в «ПСЖ». В составе парижского клуба голкипер сыграл 25 матчей в которых пропустил 25 мячей и 9 раз сохранил ворота в неприкосновенности.