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21:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Буффон прошел обряд новичков «Ювентуса». Завораживающее пение

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прошел церемонию посвящения в качестве новичка туринского клуба. Игроку пришлось петь в окружении товарищей по команде.

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4 июля 41-летний итальянец подписал с туринским клубом однолетний контракт. Буффон выступал за «Ювентус» на протяжении 17 сезонов, с 2001 по 2018 год. В составе «бьянконери» он девять раз становился чемпионом Италии. Сезон-2018/19 итальянец провел в «ПСЖ». В составе парижского клуба голкипер сыграл 25 матчей в которых пропустил 25 мячей и 9 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

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