Глеб получил предложение стать играющим тренером клуба «Ислочь»

«Контракт для Александра Глеба у нас лежит уже года три. Он приезжает с нами, тренируется, а потом подписывает почему-то контракт с БАТЭ. Так что контракт есть, он лежит. И мы его ждём. Надеюсь, когда-то да подпишет. Может, станет в будущем тренером, а пока играющим тренером», — приводит слова Жуковского «Прессбол» со ссылкой на программу «Спорт-кадр».