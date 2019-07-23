Глеб получил предложение стать играющим тренером клуба «Ислочь»
Главный тренер белорусской «Ислочи» Виталий Жуковский сообщил, что клуб предлагает контракт играющего тренера полузащитнику Александру Глебу.
Главный тренер белорусской «Ислочи» Виталий Жуковский сообщил, что клуб предлагает контракт играющего тренера полузащитнику Александру Глебу.
«Контракт для Александра Глеба у нас лежит уже года три. Он приезжает с нами, тренируется, а потом подписывает
В начале июня 38-летний Глеб в пятый раз за карьеру покинул БАТЭ и сейчас является свободным агентом.
Также хавбек выступал за «Штутгарт», «Арсенал», «Барселону», «Бирмингем Сити», «Вольфсбург», «Крылья Советов», «Коньяспор» и «Генчлербирлиги».