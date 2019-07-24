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13Как живет Криштиану Роналду в Турине
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00:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал фаната

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду подшутил над полицейским во время тренировки команды в Сингапуре.

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В ходе занятий на поле прорвался фанат, которого задержали стражи правопорядка. В этот момент Роналду в шутку прыгнул на полицейского. Коп остался удивлён поведением португальца, а его партнёр по команде Гонсало Игуаин не смог удержаться от смеха.

Роналду перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 117 млн. В минувшем сезоне 34-летний форвард принял участие в 31 матче итальянского национального чемпионата, в которых стал автором 21 забитого мяча (пять — с пенальти), а также отдал восемь результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

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