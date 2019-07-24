Черник ушёл из «Нанси» и вернулся в БАТЭ

Ранее Черник выступал в составе «Нанси». В минувшем сезоне белорусский голкипер принял участие в 20 матчах, пропустил 23 мяча и в 4 играх оставил ворота «Нанси» в неприкосновенности. С 2014 по 2016 год Черник играл за БАТЭ, в составе которого дважды становился чемпионом Белоруссии, выигрывал Кубок страны и 2 раза становился обладателем Суперкубка Белоруссии.