«Реал» обыграл «Арсенал» в матче Международного кубка чемпионов в США

Источник: AP 2019

Мадридский клуб уступал по ходу встречи с разницей в два гола. Мячи в составе «Арсенала» забили Александр Ляказетт (10-я минута — пенальти) и Пьер-Эмерик Обамеянг (24). У «Реала» голами отметились Гарет Бэйл (56) и Марко Асенсио (59). Также команды обменялись удалениями — на 5-й минуте поле покинул защитник мадридцев Начо, а на 40-й минуте — игрок обороны лондонцев Сократис Папастатопулос.

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В серии пенальти у «Реала» свои удары реализовали Иско, Рафаэль Варан и Винисиус Жуниор, забить не сумел только Бэйл. В составе «Арсенала» точно пробили Рейсс Нелсон и Букайо Сака, а подвели команду Гранит Джака, Начо Монреаль и Робби Бёртон.

В товарищеском турнире также принимают участие английские «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», итальянские «Ювентус», «Фиорентина», «Милан» и «Интер», испанский «Атлетико», мексиканская «Гвадалахара», немецкая «Бавария» и португальская «Бенфика». Основная часть матчей проходит в США. Также встречи принимают Сингапур, Англия, Уэльс, Китай и Швеция.

Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти. В таком случае выигравшая команда получает два очка, проигравшая — одно.

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