«Бавария» обыграла «Милан» в матче Международного кубка чемпионов в США
ТАСС, 24 июля. Немецкая «Бавария» во встрече Международного кубка чемпионов победила итальянский «Милан» со счетом 1:0. Встреча прошла в
ТАСС, 24 июля. Немецкая «Бавария» во встрече Международного кубка чемпионов победила итальянский «Милан» со счетом 1:0. Встреча прошла в
В составе мюнхенцев единственный мяч забил Леон Горецка. Полузащитник отличился на третьей добавленной к первому тайму минуте.
В товарищеском турнире также принимают участие английские «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Арсенал», итальянские «Ювентус», «Фиорентина» и «Интер», испанские «Атлетико» и «Реал», мексиканская «Гвадалахара» и португальская «Бенфика». Основная часть матчей проходит в США. Также встречи принимают Сингапур, Англия, Уэльс, Китай и Швеция.
«Бавария» провела свой третий матч, одержав вторую победу. Ранее мюнхенский клуб обыграл мадридский «Реал» (3:1). Также команда уступила лондонскому «Арсеналу» (1:2). Для «Милана» встреча стала первой на турнире.
Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, то победитель определяется в серии пенальти. В таком случае выигравшая команда получает два очка, проигравшая — одно.
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