«Атлетико» по пенальти победил «Гвадалахару» в матче Международного кубка чемпионов

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Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. Команды заработали по одному удалению. На 24-й минуте поле покинул полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте, а на 61-й минуте — защитник «Гвадалахары» Карлос Вильянуэва. В серии пенальти мадридцы были сильнее — 5:4, победу команде принес сейв голкипера Антонио Адана после удара Алана Сервантеса.

В товарищеском турнире также принимают участие английские «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Арсенал», итальянские «Ювентус», «Фиорентина», «Интер» и «Милан», испанский «Реал», немецкая «Бавария» и португальская «Бенфика». Основная часть матчей проходит в США. Также встречи принимают Сингапур, Англия, Уэльс, Китай и Швеция.

«Гвадалахара» провела свой третий матч, потерпев третье поражение. Ранее мексиканский клуб уступил «Фиорентине» (1:2) и «Бенфике» (0:3). Для «Атлетико» встреча стала первой на турнире.

Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, то победитель определяется в серии пенальти. В таком случае выигравшая команда получает два очка, проигравшая — одно.

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