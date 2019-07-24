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12:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зидан понизил Бэйла до статуса судьи». Фанаты «Реала» пошутили над валлийцем

Болельщики «Реала» в социальных сетях активно комментируют и шутят над фотографиями с одной из тренировок команды на фоне конфликта между главным тренером Зинедином Зиданом и нападающим Гаретом Бэйлом.

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Источник: AP 2019

Ранее наставник «сливочных» открыто высказался за уход валлийского футболиста из стана «Реала».

На одном из тренировочных занятий Бэйл занимался в зелёной манишке, что стало поводом для шуток в социальных сетях.

«Бэйл был судьёй во время сегодняшней тренировки», — пишет один из болельщиков.
«Зидан понизил Бэйла до статуса рефери во время тренировок в “Реале”», — пишет другой поклонник футбола.

На самом деле, форвард «Реала» надел зелёную манишку, так как выступал в роли нейтрального игрока во время тренировки.

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