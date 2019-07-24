Суперматч «Реала» и «Арсенала»: удаления, шедевр Ляказетта и возвращение Бэйла

Девять минут на эксперимент

Самым интересным в преддверии матча в Мэриленде были трансферные новости. Они, бесспорно, добавляли оптимизма уставшему ждать новичков Унаи Эмери, так как «Арсенал» договорился с мадридцами об аренде Дани Себальоса. Куда напряженнее была ситуация в самом мадридском клубе, который настойчиво хочет избавится еще и от Бэйла. Началась даже заочная дискуссия Зинедина Зидана с агентом валлийца, который заявил, что его клиент счастлив в Мадриде и никуда не собирается уходить. Сам же футболист, как выяснилось, отказался выходить на поле в игре с «Баварией» как раз из-за переговоров «Реала» о его трансфере.

На этот раз Бэйл попал в заявку, а Зидан продолжил эксперименты, выбрав нетипичную для себя расстановку с двумя центральными нападающими — Бензема и Йовичем. Обратило на себя внимание и появление в старте еще одного летнего новичка Менди, который заменил на левом фланге обороны Марселу и по логике должен был по максимуму разгрузить от черновой работы Азара.

И начало в исполнении «сливочных» получилось бодрым. Но если сначала «Реал» стремительно атаковал, то к 10-й минуте он так же быстро остался в меньшинстве. «Постарались» совершивший обрез Серхио Рамос и Начо. Последний получил второе предупреждение за то, что остановил мяч рукой, страхуя уже обыгранного Ляказеттом голкипера.

У Ляказетта гол плюс пас

Французский снайпер реализовал пенальти, послав мяч в сетку рикошетом от двух штанг, а эксперимент Зидана закончился, толком не начавшись. Зизу пришлось снимать с игры Йовича, чтобы восполнить потерю в обороне за счет выхода Варана. Перестроившись, испанская команда перевела игру на половину поля «канониров», однако нарвалась на идеальную контратаку. Ее украшением стал пас Ляказетта пяткой, благодаря которому Обамеянг умчался к воротам, обвел Кейлора Наваса, и примчавшийся на помощь голкиперу Рамос не сумел остановить влетевший в ворота мяч.

Происходившее вызывало смешанные чувства. «Арсенал» из-за скорого старта чемпионата изначально имел преимущество в уровне готовности, а в большинстве его перевес стал еще более ощутимым. Было обидно за Зидана с его разрушенными планами, и за зрителей, которые до удаления не успевали переводить дух, наблюдая за обменом атаками в теннисном ритме. Видимо, скучнее всех стало Папастотопулосу, и уже имевший предупреждение грек хоккейным силовым приемом встретил Модрича. Естественно, арбитр уравнял составы, и в этот момент даже официальный Твиттер турнира разродился записью: «Рефери… это товарищеский матч…».

«Реал» теряет Асенсио и выигрывает

В игре 10 на 10, которая еще и сопровождалась многочисленными заменами, лучше смотрелся «Реал», а выстрел Асенсио в штангу можно было сравнить с сигнальной ракетой, которая положила начало мадридской наступательной операции. Ее движущей силой стал Марселу, на коротком отрезке сделавший больше, чем связка Менди — Азар за первые 45 минут.

Бразилец начал многоходовку, вместившую красивейший пас Иско и добивание Бэйла, решившего делом доказать свое желание остаться в Мадриде. А потом Марселу лично ассистировал вогнавшему мяч в под перекладину Асенсио. Это была заявка испанца на звание первой звезды матча, и было больно наблюдать, как получившего травму и не сдерживавшего слез полузащитника уносят с поля на носилках.

По реакции Зидана можно было предположить, что диагноз, скорее всего, окажется неутешительным. Похоже, теперь и Бэйл тренеру пригодится. Именно такой, как в данной игре, когда Гарет еще и спас «Реал», выбив мяч с линии пустых ворот. Валлиец немного смазал впечатление невразумительным ударом в первой на турнире серии пенальти, однако партнера отблагодарил Куртуа. На последних минутах бельгийский голкипер остановил выход отличавшегося во всех предыдущих играх юного «канонира» Нкетиа, а потом отбил пенальти сразу после осечки Бэйла и заставил нервничать смазавших еще две попытки оппонентов.

Андрей КУЗИЧЕВ

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