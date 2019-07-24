«Тараз» объявил о переходе футболистов из «Кайрата», «Иртыша» и «Актобе»
В футбольный клуб «Тараз» на правах аренды перешли три футболиста, сообщается на его официальном сайте.
В футбольный клуб «Тараз» на правах аренды перешли три футболиста, сообщается на его официальном сайте.
До конца сезона в команде будут играть Павел Шабалин, Александр Симчевич и Самат Сарсенов.
Напомним, Сарсенов ранее защищал цвета алматинского «Кайрата», Шабалин выступал за павлодарский «Иртыш», а Симчевич в прошлом году играл за «Актобе».