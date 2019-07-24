«Тараз» объявил о переходе футболистов из «Кайрата», «Иртыша» и «Актобе»

«Тараз» объявил о переходе футболистов из «Кайрата», «Иртыша» и «Актобе»

В футбольный клуб «Тараз» на правах аренды перешли три футболиста, сообщается на его официальном сайте.