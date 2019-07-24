ФИФА дисквалифицировала Билити
Муса Билити, член исполнительного комитета Африканской конфедерации футбола (CAF) и
Муса Билити, член исполнительного комитета Африканской конфедерации футбола (CAF) и
Согласно информации источника, в отношении Билити было проведено расследование.
Оно началось еще в мае 2018 года.
Чиновника признали виновным в «в нецелевом расходовании средств», в том числе — выделенных ФИФА LFA для борьбы с вирусом Эбола.
Сообщается, что он также предлагал и принимал подарки, находился в ситуациях конфликта интересов, что является нарушением этического кодекса ФИФА.
Билити отстранили от любой, связанной с футболом деятельности, на десять лет.
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