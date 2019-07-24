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16:30 (мск), источник: Газета.Ру

ФИФА дисквалифицировала Билити

Муса Билити, член исполнительного комитета Африканской конфедерации футбола (CAF) и экс-глава Футбольной ассоциации Либерии (LFA) Муса Билити был дисквалифицирован на десять лет Международной федерацией футбола (FIFA), сообщает пресс-служба организации.

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Согласно информации источника, в отношении Билити было проведено расследование.

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Оно началось еще в мае 2018 года.

Чиновника признали виновным в «в нецелевом расходовании средств», в том числе — выделенных ФИФА LFA для борьбы с вирусом Эбола.

Сообщается, что он также предлагал и принимал подарки, находился в ситуациях конфликта интересов, что является нарушением этического кодекса ФИФА.

Билити отстранили от любой, связанной с футболом деятельности, на десять лет.

Также экс-чиновника оштрафовали на почти $507 тысяч.

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