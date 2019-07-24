Де Лигт забил в свои ворота, Буффон парировал три пенальти

Источник: AFP 2019

Международный кубок чемпионов

«Ювентус» — «Интер» — 1:1 (0:1). Пенальти — 4:3

Голы: Де Лигт, 10 — в свои ворота (0:1). Роналду, 68 (1:1).

Серия пенальти: Раноккиа — 0:0 (вратарь). Жоау Канселу — 1:0. Пушкаш — 1:1. Криштиану Роналду — 2:1. Лонго — 2:1 (вратарь). Эмре Джан — 3:1. Жоау Мариу — 3:2. Рабьо — 3:2 (вратарь). Барелла — 3:3. Бернардески — 3:3 (штанга). Валеро — 3:3 (вратарь). Мерих Демирал — 4:3.

«Ювентус»: Щенсны (Буффон, 46), Бонуччи (Ругани, 68), Де Шильо, Жоау Канселу, де Лигт (Мерих Демирал, 46), Матюиди (Мураторе, 78), Рабьо, Пьянич (Эмре Джан, 65), Криштиану Роналду, Бернардески, Игуаин (Манджукич, 46).

«Интер»: Ханданович (Паделли, 46), Д`Амброзио, де Фрай (Раноккиа, 78), Далберт, Шкриньяр (Бастони, 78), Брозович (Валеро, 78), Гальярдини (Жоау Мариу, 78), Сенси (Барелла, 78), Эспозито (Пушкаш, 78), Кандрева (Агуме, 88), Перишич (Лонго, 78).

Предупреждения: Д`Амброзио, 41. Бонуччи, 53.

24 июля. Нанкин. Стадион «Олимпийский».

Автогол де Лигта

Не важно, что до начала сезона в Италии еще предостаточно времени. Не принципиален и вид атакующей линии «Интера», где уже нет готовящегося к смене клуба Икарди, но еще нет обещанных новичков и отдыхающего после Кубка Америки Лаутаро Мартинеса. Главное — противостояние Антонио Конте и «Ювентуса» началось, и теперь «дерби Италии» заиграло новыми красками. Чтобы оценить, как это важно, стоит вспомнить слова поддерживающего с тренером теплые отношения Кьеллини. Когда о возможной работе Конте еще рассуждали на уровне слухов, Джорджо шутливо заметил, что видеть зазывавшего его в «Челси» Антонио в «Интере» было бы отвратительно, и добавил: «Надеюсь, у него там все будет в порядке, но он ничего не выиграет».

Неизвестно, чувствуют ли в Турине угрозу своей гегемонии, но пока чемпион показательно беззаботен. Криштиану Роналду, например, на открытой тренировке шутливо набросился на представителей полиции, скручивавших выбежавшего на поле болельщика. А посвящение новичков и вовсе превратилось в настоящее шоу. Не пожалели даже старину Буффона и вернувшегося из аренды Игуаина, которым пришлось петь, стоя на стуле. Пипита явно настроен остаться в «Ювентусе», и Маурицио Сарри дает шанс своему любимчику, снова включив его в основу. В воротах же появился Щенсны, которому в дебюте удалось справиться с коварным штрафным Сенси, а вот де Лигт поляка подвел, отправив мяч в собственные ворота.

Беззубый чемпион

Курьез впервые сыгравшего в основном составе голландца стал далеко не единственной проблемой «Старой синьоры». «Интер» и в атаке смотрелся острее, и оборону здорово выстроил, не позволяя сопернику действовать на высоких скоростях. Пожалуй, в первом тайме «Юве» мог довести дело до ума только после «стандарта» Пьянича. Игуаин здорово подстроился под эту подачу, однако переправил мяч в центр на такой высоте, куда никакой Роналду с его выдающимися способностями не допрыгнет. Вот и получилось, что нарезку первого тайма украсил лишь одновременно красивый и бесполезный финт португальца на подступах штрафной.

В концовке первого тайма пару раз приложился с дальней дистанции Бернардески. По степени остроты это не шло ни в какое сравнение с выпадами «Интера», который вылетал в контратаки на космических скоростях. Особенно хорош был Перишич, выпивший все соки из туринских защитников. Впрочем, ни набедокуривший в дебюте де Лигт, ни его партнеры новых подарков черно-синим не сделали. Вместе с тем показательно, что Конте в перерыве поменял только вратаря.

Роналду забил, Буффон спас

«Ювентус», как и против «Тоттенхэма», словно переключил скорости с началом второго тайма. Вместе с этим начали потихоньку закипать страсти. Работа судей в Сингапуре и Китае к этому лишь располагает, так как арбитры в каждом матче пропускают очевидные нарушения правил. А так как с поправкой на итальянскую эмоциональность реакция на каждое неоднозначное решение возводилась в квадрат, это сбивало ритм игры. Паузы были выгоднее «Интеру», так как у не скучавшего в воротах Паделли появлялось время перевести дух.