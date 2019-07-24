Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Чайка
СКА-Хабаровск
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
БАТЭ
Русенборг
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Факел
Балтика
12
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Торпедо М
Мордовия
21
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Химки
Енисей
20
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Чертаново
Ротор
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Слован Бр
Фероникелли
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Шинник
Армавир
11
Футбол. Еврокубки
21:00
ЧФР
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Валлетта
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
АИК
Футбол. Еврокубки
21:45
Дандолк
Карабах
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
Нымме Калью
Футбол. Еврокубки
21:45
Црвена Звезда
ХИК
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Луч
11
Футбол. Первый дивизион
17:00
Краснодар-2
Текстильщик
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Нижний Новгород
20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Авангард К
20
Все события
Фоторепортажи
10Как чемпионы UFC будут выглядеть в старости
19Капризов на поле, радостный Влашич и серьезный Акинфеев. Фото с матча ЦСКА — «Оренбург»
18:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Де Лигт забил в свои ворота, Буффон парировал три пенальти

Первая дуэль Антонио Конте с «Ювентусом» завершилась вничью (1:1), а в серии пенальти «Старая синьора» взяла верх над «Интером».

Наверх
Источник: AFP 2019

Международный кубок чемпионов

«Ювентус» — «Интер» — 1:1 (0:1). Пенальти — 4:3
Голы: Де Лигт, 10 — в свои ворота (0:1). Роналду, 68 (1:1).

Серия пенальти: Раноккиа — 0:0 (вратарь). Жоау Канселу — 1:0. Пушкаш — 1:1. Криштиану Роналду — 2:1. Лонго — 2:1 (вратарь). Эмре Джан — 3:1. Жоау Мариу — 3:2. Рабьо — 3:2 (вратарь). Барелла — 3:3. Бернардески — 3:3 (штанга). Валеро — 3:3 (вратарь). Мерих Демирал — 4:3.

«Ювентус»: Щенсны (Буффон, 46), Бонуччи (Ругани, 68), Де Шильо, Жоау Канселу, де Лигт (Мерих Демирал, 46), Матюиди (Мураторе, 78), Рабьо, Пьянич (Эмре Джан, 65), Криштиану Роналду, Бернардески, Игуаин (Манджукич, 46).
«Интер»: Ханданович (Паделли, 46), Д`Амброзио, де Фрай (Раноккиа, 78), Далберт, Шкриньяр (Бастони, 78), Брозович (Валеро, 78), Гальярдини (Жоау Мариу, 78), Сенси (Барелла, 78), Эспозито (Пушкаш, 78), Кандрева (Агуме, 88), Перишич (Лонго, 78).
  • Предупреждения: Д`Амброзио, 41. Бонуччи, 53.
  • 24 июля. Нанкин. Стадион «Олимпийский».

Автогол де Лигта

Не важно, что до начала сезона в Италии еще предостаточно времени. Не принципиален и вид атакующей линии «Интера», где уже нет готовящегося к смене клуба Икарди, но еще нет обещанных новичков и отдыхающего после Кубка Америки Лаутаро Мартинеса. Главное — противостояние Антонио Конте и «Ювентуса» началось, и теперь «дерби Италии» заиграло новыми красками. Чтобы оценить, как это важно, стоит вспомнить слова поддерживающего с тренером теплые отношения Кьеллини. Когда о возможной работе Конте еще рассуждали на уровне слухов, Джорджо шутливо заметил, что видеть зазывавшего его в «Челси» Антонио в «Интере» было бы отвратительно, и добавил: «Надеюсь, у него там все будет в порядке, но он ничего не выиграет».

Во время загрузки произошла ошибка.

Неизвестно, чувствуют ли в Турине угрозу своей гегемонии, но пока чемпион показательно беззаботен. Криштиану Роналду, например, на открытой тренировке шутливо набросился на представителей полиции, скручивавших выбежавшего на поле болельщика. А посвящение новичков и вовсе превратилось в настоящее шоу. Не пожалели даже старину Буффона и вернувшегося из аренды Игуаина, которым пришлось петь, стоя на стуле. Пипита явно настроен остаться в «Ювентусе», и Маурицио Сарри дает шанс своему любимчику, снова включив его в основу. В воротах же появился Щенсны, которому в дебюте удалось справиться с коварным штрафным Сенси, а вот де Лигт поляка подвел, отправив мяч в собственные ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

Беззубый чемпион

Курьез впервые сыгравшего в основном составе голландца стал далеко не единственной проблемой «Старой синьоры». «Интер» и в атаке смотрелся острее, и оборону здорово выстроил, не позволяя сопернику действовать на высоких скоростях. Пожалуй, в первом тайме «Юве» мог довести дело до ума только после «стандарта» Пьянича. Игуаин здорово подстроился под эту подачу, однако переправил мяч в центр на такой высоте, куда никакой Роналду с его выдающимися способностями не допрыгнет. Вот и получилось, что нарезку первого тайма украсил лишь одновременно красивый и бесполезный финт португальца на подступах штрафной.

Во время загрузки произошла ошибка.

В концовке первого тайма пару раз приложился с дальней дистанции Бернардески. По степени остроты это не шло ни в какое сравнение с выпадами «Интера», который вылетал в контратаки на космических скоростях. Особенно хорош был Перишич, выпивший все соки из туринских защитников. Впрочем, ни набедокуривший в дебюте де Лигт, ни его партнеры новых подарков черно-синим не сделали. Вместе с тем показательно, что Конте в перерыве поменял только вратаря.

Роналду забил, Буффон спас

«Ювентус», как и против «Тоттенхэма», словно переключил скорости с началом второго тайма. Вместе с этим начали потихоньку закипать страсти. Работа судей в Сингапуре и Китае к этому лишь располагает, так как арбитры в каждом матче пропускают очевидные нарушения правил. А так как с поправкой на итальянскую эмоциональность реакция на каждое неоднозначное решение возводилась в квадрат, это сбивало ритм игры. Паузы были выгоднее «Интеру», так как у не скучавшего в воротах Паделли появлялось время перевести дух.

Во время загрузки произошла ошибка.

Однако против Роналду ничего не помогло. Португалец исполнил штрафной и при помощи рикошета поймал вратаря на противоходе. Судья же и тут ошибся, проигнорировав тот факт, что в момент удара к «стенке», вопреки новым правилам, пристроился Мерих Демирал. К таким голам Криштиану все уже привыкли, а вот догоняющий его и всек же спасающий ворота голкипер — это что-то новенькое. Как и то, что Паделли выбил мяч ногой! Впрочем, до Буффона второму вратарю «Интера» далеко. Джиджи парировал три послематчевых пенальти и избавил от критики смазавших свои удары Рабьо и Бернардески.

Интер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Кому умирать молодым: Дадашев и другие боксеры, погибшие в ринге
Виктор Гончаренко назвал самый большой плюс «Локомотива»
Испанская лига может заблокировать трансфер Гризманна в «Барсу»
«Тун» перед матчем со «Спартаком» расстался с лучшим бомбардиром
СМИ: полузащитник «Зенита» может перейти в итальянский клуб
«Спартак-2» одержал вторую победу в чемпионате ФНЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь